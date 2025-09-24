Tham dự phiên họp có gần 150 nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ và đại diện cấp cao của nhiều quốc gia thành viên, cùng nhiều lãnh đạo các tổ chức quốc tế và khu vực.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres nhận định thế giới đang hướng tới một thế giới đa cực và cần phải có một hệ thống đa phương hiệu quả để tránh lặp lại bài học dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất.

LHQ là kim chỉ nam về đạo đức, là lực lượng duy trì hòa bình, bảo vệ luật pháp quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững, bảo đảm quyền con người, biến các quyết sách toàn cầu thành hành động cụ thể.

Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ ngày 23/9. Ảnh: UN

Tổng Thư ký nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, cộng đồng quốc tế cần có 5 lựa chọn đúng đắn.

Thứ nhất, hòa bình phải được dựa trên luật pháp quốc tế.

Thứ hai là bảo đảm quyền con người và nhân phẩm bằng việc thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người, bao gồm thông qua tăng cường huy động nguồn lực, cải tổ hệ thống tài chính quốc tế nhằm tiếp tục triển khai các Mục tiêu phát triển bền vững.

Thứ ba là thúc đẩy công lý khí hậu và hành động khí hậu, thông qua chuyển đổi năng lượng bền vững và công bằng và đảm bảo nguồn lực cho khí hậu xanh thông qua các cơ chế và chính sách tài chính.

Thứ tư, sử dụng, khai thác công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo phục vụ cho sự phát triển của thế giới, nhân loại.

Thứ năm, cần xây dựng một LHQ bao trùm, minh bạch hơn và sẵn sàng cho thế kỷ 21, trong đó có thông qua Sáng kiến cải tổ LHQ UN80, sửa đổi ngân sách năm 2026 để tăng cường trách nhiệm giải trình, cải thiện việc cung cấp và cắt giảm chi phí.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu. Ảnh: UN

Phát biểu ngay sau phiên khai mạc, Tổng thống Brazil Lula da Silva cho rằng cộng đồng quốc tế cần phải sắp xếp lại các ưu tiên của mình, bao gồm giảm ngân sách cho quân sự và tăng cường nguồn lực tài chính cho phát triển bền vững.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng LHQ là một tổ chức có nhiều tiềm năng, nhưng hiện đang không được điều hành tốt, không giải quyết được các cuộc xung đột vũ trang trên thế giới.

Ông Trump khẳng định đã đạt được nhiều thành tựu về đối nội, đối ngoại, trong đó có việc giúp chấm dứt 7 cuộc xung đột trên thế giới, đạt thỏa thuận thuế quan với nhiều nước, trong đó có Việt Nam, nhấn mạnh cần chấm dứt xung đột ở Gaza, cần trao trả tất cả các con tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: UN

Nhiều lãnh đạo các nước cho rằng thế giới đang đứng trước các thách thức chưa từng có, bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của LHQ trong hệ thống đa phương, đề cao luật pháp quốc tế, cải tổ LHQ để ứng phó với những thách thức...

Quan hệ Việt Nam - Mỹ là hình mẫu tiêu biểu trong quan hệ quốc tế

Cũng trong ngày 23/9, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp một số nghị sĩ Mỹ.

Tiếp Hạ nghị sĩ Brian Mast (Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ) và Hạ nghị sĩ Young Kim (Chủ tịch tiểu ban Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương), Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm. Việt Nam luôn coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược tại khu vực và trên thế giới.

Chia sẻ với Hạ nghị sĩ Brian Mast về những thành tựu của quan hệ hai nước trong chặng đường 30 năm qua, Chủ tịch nước khẳng định quan hệ Việt Nam - Mỹ là hình mẫu tiêu biểu trong quan hệ quốc tế. Nếu có quyết tâm, sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ các lợi ích chung, các quốc gia có thể vượt qua quá khứ đau thương để xây dựng tương lai hợp tác và hữu nghị tốt đẹp hơn.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Hạ nghị sĩ Brian Mast, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của Quốc hội và các nghị sĩ Mỹ trong nỗ lực hàn gắn, hòa giải, xây dựng lòng tin và tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác hai nước.

Chủ tịch nước đề nghị Hạ nghị sĩ Brian Mast và Ủy ban Đối ngoại Hạ viện tiếp tục quan tâm, ủng hộ và thúc đẩy quan hệ hai nước trên tất cả lĩnh vực, nhất là kênh hợp tác giữa hai Quốc hội.

Hạ nghị sĩ Brian Mast khẳng định Mỹ coi Việt Nam là một trong những đối tác then chốt tại Đông Nam Á và ủng hộ triển khai thực chất quan hệ song phương, quan hệ hai nước là hình mẫu về hàn gắn, hòa giải.

Ông nhấn mạnh, trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, sẽ tích cực thúc đẩy giao lưu nghị viện, tăng cường đối thoại giữa các nhà lập pháp hai nước cũng như thúc đẩy các sáng kiến hợp tác kinh tế - thương mại.

Hạ nghị sĩ Young Kim đánh giá cao vai trò cầu nối của cộng đồng người Mỹ gốc Việt và hoan nghênh hai nước thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân...

Tiếp Thượng nghị sĩ Chris Coons (Thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ), Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò các thế hệ nghị sĩ Quốc hội Mỹ trong hàn gắn vết thương chiến tranh, thúc đẩy quan hệ song phương.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thượng nghị sĩ Mỹ Chris Coons. Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao thế mạnh của tiểu bang Delaware trong lĩnh vực công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, dược phẩm, Chủ tịch nước đề nghị Thượng nghị sĩ Chris Coons thúc đẩy hợp tác song phương cũng như giữa tiểu bang Delaware và địa phương của Việt Nam.

Thượng nghị sĩ Chris Coons khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu của Mỹ tại khu vực.

Thượng nghị sĩ nhấn mạnh Thượng viện Mỹ ủng hộ mạnh mẽ việc thúc đẩy hợp tác trên tất cả các kênh, các lĩnh vực, nhất là kinh tế - thương mại, giải quyết hậu quả chiến tranh, giáo dục - đào tạo. Trên cương vị của mình, ông Chris Coons sẽ tiếp tục thúc đẩy triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện; phát huy truyền thống các thế hệ thượng nghị sĩ đi trước để lại, nhất là trong việc thực hiện cam kết hỗ trợ hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.

Thượng nghị sĩ cũng đánh giá cao vai trò của Đại học Fulbright Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác đào tạo giữa hai nước, qua đó góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện khâu đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...