Những người nào nên ăn lựu thường xuyên, ăn bao nhiêu là phù hợp và ai cần hạn chế loại quả này để tránh ảnh hưởng sức khỏe? (Minh Hằng - Hà Nội).

Lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Trong Đông y, nhiều bộ phận của cây lựu như rễ, vỏ, hoa và quả được sử dụng trong các bài thuốc. Quả có vị chua, ngọt, tính ấm, quy vào hai kinh Vị và Đại tràng, có tác dụng sinh tân chỉ khát, tăng dịch cơ thể và giảm cảm giác khát.

Lựu chua có thêm tác dụng sáp trường, làm săn niêm mạc ruột và chỉ huyết, thường được dùng trong các trường hợp tiêu chảy kéo dài, kiết lỵ lâu ngày, băng lậu, khí hư, đới hạ.

Lựu ngọt, ngoài tác dụng sinh tân chỉ khát và hỗ trợ điều trị kiết lỵ, còn có tác dụng sát trùng. Theo Đông y, loại lựu này có thể được sử dụng để hỗ trợ điều trị đau bụng do một số loại ký sinh trùng gây ra.

Quả lựu chín có giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều axit amin và vi chất. Loại quả này được cho là có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, chống viêm loét, ổn định huyết áp, đường huyết và giảm cholesterol.

Nhờ đó, người trưởng thành khỏe mạnh có thể bổ sung lựu vào chế độ ăn với lượng phù hợp để đa dạng nguồn trái cây và dưỡng chất.

4 nhóm người dưới đây có thể bổ sung lựu vào chế độ ăn để đa dạng nguồn dưỡng chất:

1. Người muốn tăng cường chất chống oxy hóa

Lựu chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Những người quan tâm đến chế độ ăn giàu rau quả, thực phẩm tự nhiên có thể bổ sung lựu vào khẩu phần hằng ngày.

2. Người có nguy cơ cholesterol cao

Các hợp chất thực vật trong lựu được quan tâm về khả năng hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chuyển hóa lipid. Tuy nhiên, người có cholesterol cao vẫn cần duy trì chế độ ăn, vận động và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, không thể dùng lựu thay thuốc.

3. Người cần chú ý kiểm soát huyết áp

Lựu là một trong những loại trái cây có thể đưa vào chế độ ăn lành mạnh cho tim mạch. Một số nghiên cứu ghi nhận tiềm năng của nước ép lựu đối với huyết áp nhưng hiệu quả không đồng nghĩa với việc lựu có thể thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp.

4. Người cần chế độ ăn giàu thực phẩm thực vật

Những người đang xây dựng chế độ ăn nhiều rau củ, trái cây có thể lựa chọn lựu để đa dạng hóa nguồn thực phẩm. Họ có thể ăn trực tiếp phần hạt mọng nước hoặc sử dụng lựu trong các món salad, sữa chua và món ăn phù hợp.

Lưu ý, khi ăn lựu người trưởng thành có thể ăn cả phần hạt nhưng nên nhai kỹ trước khi nuốt. Với trẻ nhỏ, cha mẹ cần thận trọng vì hạt lựu có thể gây hóc, nghẹn và nếu ăn quá nhiều có thể ảnh hưởng đến tiêu hóa.

Đặc biệt, người mắc tiểu đường nên kiểm soát khẩu phần, nhất là khi uống nước ép lựu chứa lượng đường đáng kể. Lựu cũng không thay thế thuốc hoặc phương pháp điều trị bệnh.

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