Hôm nay (8/3), Công an phường Dĩ An, TPHCM đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động xảy ra trong khu công nghiệp làm nhiều người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn lao động làm một người tử vong. Ảnh: T.H

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 7/3, nhóm thợ gồm 4 người thi công lắp đặt hệ thống máy lạnh tại nhà kho của Công ty Schenker (đường số 8, phường Dĩ An, TPHCM).

Trong lúc làm việc, la phông cao khoảng 10m bất ngờ đổ sập, cả 4 người bị rơi từ trên cao xuống rồi bị la phông đè lên người nằm trên nền nhà.

Nghe tiếng động mạnh, các công nhân lập tức chạy lại hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do bị chấn thương nặng nên một nạn nhân đã tử vong, 3 người còn lại bị thương đang được các bác sĩ điều trị.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng chức năng đã tiến hành công tác khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.