Trong thế giới ô tô hạng sang, mỗi thương hiệu lớn đều có một câu chuyện văn hóa đứng phía sau lớp vỏ kim loại. Rolls-Royce có Spirit of Ecstasy - biểu tượng của một chuyện tình vượt thời gian ở đầu thế kỷ XX. Mercedes-Benz tự hào với ngôi sao ba cánh hàm ý những miền không gian mà động cơ của họ có thể vươn tới, đó là biển cả, đất liền và bầu trời.

Thương hiệu ô tô xa xỉ đầu tiên của Việt Nam lại được “khai sinh” từ những nét văn hóa bản địa, đặt nền móng cho một sản phẩm rất “Việt” mang tên Lạc Hồng 900 LX. Từng đường nét, từng họa tiết trên ngoại hình và nội thất đều chất chứa dấu ấn của một nền văn minh Đông Sơn lâu bền và ý chí hướng về cội nguồn của người Việt.

Ngay từ thời điểm ra mắt công chúng, biểu tượng logo trên Lạc Hồng 900 LX đã khiến người xem tò mò. Đó là hình ảnh đôi cánh đang xoải rộng, mạ vàng sáng, vừa mềm mại vừa sắc sảo. Hình tượng này là sự gợi nhắc trực tiếp đến chim Lạc, linh vật đã xuất hiện từ thời Đông Sơn và gắn liền với truyền thuyết dựng nước.

Trong văn hóa Việt, chim Lạc thường được mô tả với chiếc mỏ dài, thân thon, cánh rộng - biểu tượng cho sự tự do, sức mạnh và tinh thần bền bỉ. Trên các mặt trống đồng, chim Lạc sải đôi cánh lớn bay quanh vòng mặt trống, thể hiện khát vọng hướng lên, hướng xa của người Việt cổ. Bởi vậy, việc đưa hình tượng này lên phần mũi xe - vị trí trang trọng nhất - với nhiều người như thông điệp gửi gắm về khát vọng “vươn mình” của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Quan sát kỹ hơn, có thể dễ dàng nhận thấy nhiều chi tiết “thuần Việt” khác. Mặt ca-lăng của Lạc Hồng 900 LX gây ấn tượng bằng các thanh nan dựng thẳng - chi tiết được VinFast lấy cảm hứng từ hình tượng cây tre. Tre là loài cây gắn bó mật thiết với người Việt với những tính chất dẻo dai, kiên cường, chịu gió bão nhưng cũng đầy hiên ngang. Người Việt xưa dựng nhà bằng tre, làm vũ khí bằng tre, dệt nên cả đời sống văn hóa quanh tre. Tre chính là hình ảnh thuần Việt nhất về sự bền bỉ.

Bên cạnh đó, tạo hình tổng thể của phần đầu xe và họa tiết trang trí còn gợi nhắc đến mặt cắt của trống đồng Đông Sơn, một trong những di sản nổi bật nhất của châu Á. Trong văn hóa cổ Việt Nam, trống đồng là vật thiêng, được chạm khắc các vòng tròn đồng tâm, tia nắng mặt trời, chim Lạc và những họa tiết mô phỏng cuộc sống lao động, lễ hội.

Nội thất Lạc Hồng 900 LX tiếp tục mở rộng lớp ngôn ngữ văn hóa. Lựa chọn gỗ Golden Nanmu mang đến cho khoang lái cảm giác trang trọng, cổ điển, gợi nhớ tới kiến trúc phương Đông thời xưa. Loại gỗ này có thớ mềm mại, ánh màu trầm ấm, từng được dùng trong cung điện, công trình tôn giáo, tượng trưng cho sự quý phái và quyền lực.

Có ý kiến cũng cho rằng những chi tiết mạ vàng thật trong xe không chỉ nhằm mục tiêu tăng độ sang trọng, mà còn gợi nhắc đến các vật phẩm vàng ròng mà giới hoàng gia và quyền quý xưa từng sử dụng, thể hiện sự tinh tế trong văn hóa Á Đông.

Việc dùng biểu tượng văn hóa để định danh sản phẩm và truyền tải thông điệp cốt lõi không phải là điều mới trong ngành xe hơi. Lamborghini đã chọn văn hóa đấu bò tót đặc trưng của Tây Ban Nha để định danh cho logo thương hiệu cũng như các siêu xe của mình, truyền tải hình ảnh sức mạnh, hung hãn và đam mê mãnh liệt. BMW sử dụng màu xanh dương và trắng ca-rô trong logo, lấy trực tiếp từ lá cờ của Bang Bavaria để nhấn mạnh niềm tự hào về cội nguồn địa lý.

Tương tự, trên Lạc Hồng 900 LX là những biểu tượng gắn liền với bản sắc dân tộc Việt: chim Lạc, tre Việt, trống đồng - những yếu tố tạo nên một câu chuyện thương hiệu độc bản mà chỉ người Việt Nam có thể kể.

Bản thân tên gọi “Lạc Hồng” cũng là một lựa chọn giàu chiều sâu. Cụm từ này bắt nguồn từ điển tích “Con Lạc cháu Hồng” về Lạc Long Quân và Âu Cơ. Truyền thuyết kể rằng Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, nở thành trăm người con - tổ tiên của dân tộc Việt. Năm mươi người theo mẹ lên núi, năm mươi người theo cha xuống biển, từ đó hình thành cộng đồng Lạc Việt và Hồng Bàng.

Lạc Hồng bởi vậy vừa là một cái tên trang trọng đậm bản sắc riêng, vừa là lời nhắc về cội nguồn. Đây cũng là điểm độc đáo giúp chiếc Lạc Hồng 900 LX nổi bật hơn trong danh sách những mẫu xe sang của các quốc gia khác - đa phần được đặt tên theo cá nhân sáng lập. Có thể nói, Lạc Hồng 900 LX không đơn thuần chỉ là chiếc xe mang những nét văn hóa Việt trong thiết kế, mà là chiếc xe “lấy văn hóa Việt làm DNA” ngay từ ngày khởi đầu.

Theo nhiều chuyên gia, mẫu xe đặc biệt của thương hiệu Việt VinFast không chỉ đại diện cho một chuẩn mực mới của ngành ô tô trong nước, mà còn mở ra xu hướng sản phẩm “make in Vietnam” giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, với những tiêu chuẩn, giá trị ngang tầm quốc tế nhưng đậm chất văn hóa dân tộc Việt.

Thế Định