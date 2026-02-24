Ngày 24/2, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết dẫn đầu đoàn công tác thăm, kiểm tra và chúc Tết lực lượng thi công công trình các trường nội trú liên cấp ở 3 xã biên giới nhân dịp đầu năm mới.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 3 từ trái sang) dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công trình trường nội trú liên cấp. Ảnh: NT

Tại các công trình, Bí thư Tỉnh ủy đã thăm hỏi, động viên và chúc các công nhân, kỹ sư trên công trường một năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc, lao động an toàn và hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó của các đơn vị thi công; đồng thời mong muốn các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm tổ chức thi công bảo đảm an toàn, tiến độ, chất lượng và mỹ thuật công trình.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết tặng quà cho công nhân thi công trường nội trú liên cấp. Ảnh: HM

Cũng trong chuyến thăm này, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, địa phương liên quan chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn về vật liệu, thủ tục và nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng kế hoạch. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, rút ngắn khoảng cách vùng miền và nuôi dưỡng ước mơ học tập cho con em các xã biên giới.

"Tôi mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần này trong thời gian tới để đảm bảo tiến độ về đích càng sớm càng tốt. Mục tiêu đặt ra là tháng 8, nhưng càng sớm hơn được càng tốt để có điều kiện hoàn thiện cơ sở vật chất và từ ngày 1/9 đón các em học sinh vào học chính thức", Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh.

Ông Trần Văn Long, Chỉ huy trưởng công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Buôn Đôn cho biết, đơn vị tổ chức thi công trở lại từ mùng 6 Tết với khoảng 70% nhân công làm việc.

“Đến nay, so với tiến độ đề xuất với chủ đầu tư, chúng tôi đã đạt và vượt kế hoạch. Thời gian tới, đơn vị sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ trước mùa mưa, song song đó triển khai các hạng mục chính như nhà nội bộ, nhà tiểu học, trung học, nhà ăn để đảm bảo đúng cam kết", ông Trần Văn Long cho hay.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk (chủ đầu tư), tính đến thời điểm hiện tại, cả 3 dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới Buôn Đôn, Ia Rvê và Ia Lốp đều đạt và vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Công nhân thi công trường nội trú liên cấp xã Buôn Đôn. Ảnh: Hải Dương

Trước đó, ngày 31/10/2025, UBND tỉnh Đắk Lắk chính thức phê duyệt dự án xây dựng 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới.

Tổng vốn đầu tư cho 3 trường hơn 390 tỷ đồng, trong đó Trường liên cấp Buôn Đôn hơn 158 tỷ đồng; Trường liên cấp xã Ia R'vê hơn 126 tỷ đồng và Trường liên cấp xã Ia Lốp là 105 tỷ đồng.

Sau khi dự án hoàn thành, 3 trường nội trú liên cấp này sẽ phục vụ học tập, ăn ở và sinh hoạt cho hơn 3.000 học sinh vùng biên giới.

Riêng Trường nội trú liên cấp xã Ea Bung có quy mô 1.304 học sinh, dự kiến sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.