Ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương đang hoàn tất các thủ tục chuẩn bị lễ động thổ trường nội trú liên cấp ở xã biên giới Ea Bung diễn ra vào ngày 19/3. Đây là ngôi trường nội trú liên cấp thứ 5 trên địa bàn tỉnh này.

Khu vực diễn ra lễ động thổ trường nội trú liên cấp xã Ea Bung. Ảnh: PVL

Dự án trường nội trú liên cấp xã Ea Bung có tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng, nguồn vốn của Trung ương và địa phương, ngôi trường được xây dựng trên diện tích 6 ha tại thôn 1, xã Ea Bung.

Dự án hoàn thành sẽ là nơi học tập và sinh hoạt của hơn 1.290 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới trên địa bàn xã Ea Bung.

Trước đó, vào ngày 19/11/2025, UBND tỉnh Đắk Lắk đồng loạt khởi công 3 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới Ia R'vê, Ia Lốp và xã Buôn Đôn.

Tổng mức đầu tư cho 3 trường nói trên là hơn 390 tỷ đồng. Trong đó trường nội trú liên cấp Buôn Đôn hơn 158 tỷ đồng; trường nội trú liên cấp xã Ia R'vê hơn 126 tỷ đồng; trường nội trú liên cấp xã Ia Lốp là 105 tỷ đồng.

Sau khi dự án hoàn thành, 3 trường nội trú liên cấp này sẽ phục vụ học tập, ăn ở và sinh hoạt cho hơn 3.000 học sinh vùng biên giới.

Công nhân đang khẩn trương thi công trường nội trú liên cấp xã Buôn Đôn để kịp tiến độ Ảnh: HD

Đến ngày 11/2/2026, trường nội trú liên cấp xã vùng sâu Ea Rốk cũng được khởi công. Công trình được xây dựng trên diện tích gần 6 ha tại thôn 8, xã Ea Rốk, quy mô đầu tư gồm 18 lớp (10 lớp cấp Tiểu học, 8 lớp cấp THCS).

Công trình với đầy đủ các khối phòng học, thư viện, nhà đa năng và khu nội trú hiện đại. Tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng..

Hiện cả 4 trường nội trú liên cấp đã khởi công trước đó đang được chủ đầu tư và đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành để đón học sinh vào năm học mới 2026-2027.