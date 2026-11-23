Sáng 23/11, tại Lai Châu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với UBND tỉnh về tình hình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 và thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với UBND tỉnh Lai Châu. Ảnh: Gia Huy

Theo Báo điện tử Chính phủ, báo cáo tại buổi làm việc cho thấy việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Lai Châu đạt nhiều kết quả tích cực. Trong tổng số 274 nhiệm vụ được Trung ương giao theo dõi, thực hiện, đến ngày 8/11, tỉnh đã hoàn thành 169 nhiệm vụ, đạt 61,68%; có 99 nhiệm vụ thường xuyên đang được các sở, ngành, địa phương duy trì thực hiện.

Hạ tầng số của tỉnh từng bước được hoàn thiện. Toàn tỉnh đã được cấp 23.354 chứng thư số, thiết bị ký số phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Hiện Lai Châu cung cấp 1.990 thủ tục hành chính trên môi trường số, tỉ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt trên 91%...

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035, UBND tỉnh Lai Châu đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình trên địa bàn.

Năm 2026, tổng vốn ngân sách Trung ương giao thực hiện Chương trình là trên 423 tỷ đồng. Đến ngày 11/11, tỉnh đã giải ngân khoảng 52% kế hoạch. Đối với nguồn vốn kéo dài từ giai đoạn trước, tổng số vốn chuyển sang là hơn 610 tỷ đồng, tỉ lệ giải ngân cũng đạt xấp xỉ 52%. Tỉnh cam kết đến hết năm 2026 giải ngân 100% cả nguồn vốn kéo dài và nguồn vốn được giao trong năm.

Đề xuất giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy phát triển bền vững tại Lai Châu

Tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành đã tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số tại Lai Châu.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Loan đề nghị tỉnh khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 ngay trong tháng 12; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã, khắc phục tình trạng chậm giải ngân khi phân cấp nguồn lực về cơ sở; hoàn thành rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn mới.

Bộ cũng đề nghị tỉnh Lai Châu tập trung giảm hộ nghèo từ 17,24% xuống 13,36%; lựa chọn, xây dựng lộ trình cho 16 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Trong phát triển kinh tế nông thôn, tỉnh cần phấn đấu mỗi xã có ít nhất 1 sản phẩm OCOP; gắn phát triển sản phẩm đặc trưng với du lịch cộng đồng và bản sắc văn hóa dân tộc.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung ghi nhận sự chủ động của tỉnh trong kiện toàn bộ máy điều phối, phát triển hạ tầng số đến 100% thôn, bản và rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách. Bộ đề nghị tỉnh chuyển mạnh sang tạo sinh kế, thu nhập bền vững thông qua phát triển kinh tế rừng, dược liệu, cây ăn quả ôn đới, chăn nuôi đại gia súc, việc làm phi nông nghiệp và tín dụng cho phụ nữ.

Đánh giá cao kết quả chuyển đổi số của Lai Châu, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long đề nghị tỉnh tiếp tục hoàn thiện hạ tầng viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong tình huống thiên tai, sạt lở; tăng cường sử dụng hiệu quả ngân sách cho khoa học, công nghệ, nâng cao chất lượng các sản phẩm công nghệ, không phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn xã hội hóa.

Một trong những điểm sáng của vùng Trung du và miền núi phía bắc

Cũng theo Báo điện tử Chính phủ, kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá Lai Châu là một trong những điểm sáng của vùng Trung du và miền núi phía bắc.

Phó Thủ tướng đề nghị Lai Châu xác định triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035 và Nghị quyết 57-NQ/TW là nhiệm vụ ưu tiên, nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Ảnh: Gia Huy

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng chỉ rõ những khó khăn, thách thức tỉnh cần tập trung khắc phục, nhất là tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao hơn nhiều lần bình quân cả nước; các tiêu chí nông thôn mới còn thấp; hạ tầng vùng sâu, vùng xa chưa đồng bộ, các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa có nhiều kết quả nổi bật.

Phó Thủ tướng đề nghị Lai Châu xác định triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035 và Nghị quyết 57-NQ/TW là nhiệm vụ ưu tiên, nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Tỉnh cần rà soát cơ chế, chính sách, đổi mới cách làm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; khẩn trương cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch hằng năm; xác định rõ danh mục ưu tiên, nhu cầu nguồn lực và lộ trình thực hiện.

Phó Thủ tướng và các đại biểu khai trương Hệ sinh thái ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ nhân dân và hỗ trợ công tác quản lý, điều hành - Ảnh: Gia Huy

Đánh giá cao những mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo Lai Châu đang triển khai, Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục hỗ trợ tỉnh về đào tạo, tập huấn, nhân lực và nguồn lực; lựa chọn Lai Châu làm địa bàn thí điểm các mô hình đã triển khai, hướng tới tạo ra kết quả thực chất, tránh hình thức.

Tỉnh cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền, lấy chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả. Đồng thời, tỉnh cần đặc biệt quan tâm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa; phát huy vai trò các tổ công nghệ cộng đồng và nhân rộng những mô hình thí điểm có hiệu quả.

Lai Châu cần rà soát, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhất là cấp xã, căn cứ vị trí việc làm và yêu cầu thực tiễn để bố trí, tăng cường nhân lực đáp ứng nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền ngày càng nhiều.

Phó Thủ tướng chứng kiến lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với UBND tỉnh Lai Châu. Ảnh: Gia Huy

Đối với dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong, vừa được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư ngày 21/11, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh khẩn trương bắt tay triển khai các công việc, xác định đây là động lực quan trọng cho phát triển; tập trung thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, phấn đấu khởi công sớm nhất.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải khẩn trương tăng cường tập huấn, xây dựng phần mềm dùng chung phục vụ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia. Các bộ, ngành tiếp tục quan tâm, phối hợp hỗ trợ Lai Châu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.