Theo quyết định của Ban Bí thư, ông Hà Trọng Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bà Đào Thị Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Đoàn Kết được chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định, ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị 2 cán bộ tiếp tục phát huy kinh nghiệm thực tiễn, giữ vững bản lĩnh chính trị và nâng cao năng lực công tác.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Hà Trọng Hải và bà Đào Thị Lan Anh. Ảnh: Cổng TTĐT Lai Châu

Ông Lê Minh Ngân yêu cầu các cán bộ thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của Tỉnh ủy; đồng thời chủ động nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, giải pháp đối với lĩnh vực, địa bàn được phân công.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy và các cơ quan, đơn vị phối hợp, tạo điều kiện để ông Hà Trọng Hải và bà Đào Thị Lan Anh hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hà Trọng Hải thay mặt 2 cán bộ được chuẩn y cho biết sẽ tiếp tục cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hải cho hay sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công; đồng thời nâng cao năng lực công tác và thực hiện các nhiệm vụ trên cương vị ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.