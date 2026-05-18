Những năm vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khoen On (Lai Châu) đã phát huy vai trò nòng cốt, trở thành cầu nối đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với hội viên và bà con vùng cao.

Không chỉ dừng ở việc tuyên truyền bằng văn bản hay các cuộc họp, Hội đã linh hoạt đổi mới phương thức triển khai theo hướng gần dân, dễ hiểu, dễ thực hiện. Nội dung tuyên truyền được lồng ghép trong sinh hoạt chi hội, họp bản, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hoặc những buổi trò chuyện ngay trên nương rẫy. Cách làm “mưa dầm thấm lâu” giúp chị em dễ tiếp thu, từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong lao động và cuộc sống.

Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Nhờ công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên, nhận thức của phụ nữ xã Khoen On đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chị em mạnh dạn hơn trong phát triển kinh tế, chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc và tham gia các phong trào tại địa phương.

Một trong những dấu ấn nổi bật là việc triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ). Từ những buổi tuyên truyền, vận động cụ thể, nhiều hộ gia đình đã hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường, sắp xếp nhà cửa gọn gàng, thu gom rác thải đúng nơi quy định.

Hình ảnh những tuyến đường hoa do phụ nữ chăm sóc, những ngõ bản sạch đẹp đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn vùng cao. Quan trọng hơn, người dân không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại mà chủ động tham gia giữ gìn cảnh quan môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khoen On đặc biệt chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Thông qua các lớp tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, chị em từng bước thay đổi tư duy từ sản xuất tự cung tự cấp sang phát triển kinh tế hàng hóa.

Nhiều hội viên đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện địa phương. Hội cũng phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi phát triển kinh tế hộ gia đình.

Từ nguồn vốn vay cùng sự đồng hành của tổ chức hội, nhiều mô hình kinh tế tổng hợp mang lại thu nhập ổn định đã được hình thành, giúp nhiều hộ từng bước vươn lên thoát nghèo. Qua đó, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng cao.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc cũng mang lại nhiều chuyển biến tích cực tại Khoen On. Những quan niệm lạc hậu dần được thay đổi, tình trạng bạo lực gia đình từng bước giảm xuống.

Ngày càng nhiều gia đình có sự sẻ chia trách nhiệm giữa vợ và chồng trong chăm sóc con cái, lao động sản xuất và việc nhà. Các nội dung về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, nuôi dạy con khoa học cũng được Hội lồng ghép thường xuyên trong sinh hoạt chi hội, giúp chị em có thêm kiến thức chăm lo cho gia đình.

Theo bà Lò Thị Pành, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khoen On, để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, Hội luôn chú trọng lựa chọn nội dung gần gũi với đời sống thực tế của người dân, đồng thời phát huy vai trò chủ động của hội viên.

Sự chuyển biến trong nhận thức của phụ nữ Khoen On là minh chứng rõ nét cho việc thu hẹp khoảng cách thông tin chính là chìa khóa mở ra tương lai. Qua những buổi sinh hoạt thiết thực, Hội Phụ nữ xã đã giúp các hội viên tiếp cận được những luồng tư duy mới, từ kỹ thuật sản xuất đến chính sách pháp luật, qua đó đẩy lùi tình trạng nghèo thông tin. Đây là nền tảng vững chắc nhất để Khoen On không chỉ khởi sắc về kinh tế mà còn bứt phá trong hành trình xây dựng nông thôn mới và bảo tồn bản sắc dân tộc.