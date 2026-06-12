Ngày 12/6, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp bắt giữ thành công Sùng Thị So (SN 1976). Đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, trú tại xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Theo đó, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Công an xã Xín Mần và Đồn Biên phòng cửa khẩu Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang bắt giữ đối tượng vào ngày 10/6.

Đối tượng Sùng Thị So. Ảnh: CALC

Hồ sơ điều tra xác định Sùng Thị So có 4 tiền án về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy từ năm 2015 đến năm 2017. Tổng hình phạt của đối tượng lên đến gần 20 năm tù giam.

Lợi dụng chính sách nhân đạo của pháp luật đối với phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, So liên tiếp sinh tổng cộng 7 người con. Thủ đoạn này nhằm hợp pháp hóa việc hoãn thi hành án hết lần này đến lần khác.

Trong thời gian được tại ngoại vì nuôi con út dưới 36 tháng tuổi, Sùng Thị So tiếp tục mua hộ Heroin cho hai đối tượng khác vào ngày 17/6/2018 và bị Công an huyện Than Uyên (cũ) phát hiện và bắt giữ.

So bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Đối tượng sau đó đã ôm con nhỏ bỏ trốn sang Trung Quốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Than Uyên (cũ) đã ra Quyết định truy nã đối với Sùng Thị So vào ngày 4/9/2018.

Hiện, Công an tỉnh Lai Châu hiện đã ra quyết định tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.