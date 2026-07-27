Tôi năm nay 36 tuổi, đang sống và làm việc tại Hà Nội. Hai vợ chồng có một con nhỏ, tổng thu nhập khoảng 40 triệu đồng/tháng. Sau nhiều năm tích lũy, tôi hiện có khoảng hơn 300 triệu đồng và đang tính vay ngân hàng thêm khoảng 300 triệu đồng để mua một chiếc ô tô SUV đô thị.

Gia đình tôi chưa từng sở hữu ô tô nên đây là khoản chi lớn. Nhà cách cơ quan gần 20 km, mỗi ngày hai vợ chồng đều đi xe máy. Những hôm mưa gió hoặc nắng nóng, việc đưa đón con rất vất vả. Cuối tuần, gia đình cũng thường xuyên về quê hoặc đi chơi nên tôi thấy đã đến lúc cần mua ô tô để phục vụ cuộc sống.

Sau khi tìm hiểu, tôi thấy nhiều mẫu ô tô khá phù hợp nhu cầu như xe gầm cao, rộng rãi vừa đủ cho gia đình nhỏ, thương hiệu giữ giá và chi phí sử dụng hợp lý. Tuy nhiên, điều khiến tôi băn khoăn nhất là bài toán tài chính.

Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI

Hiện tôi chỉ có hơn 300 triệu đồng, nếu mua xe sẽ phải vay khoảng 300 triệu đồng. Tôi thấy lãi suất vay mua ô tô hiện vẫn khá cao và đang có xu hướng tăng. Tôi đang băn khoăn không biết có nên quyết vay không, vù nếu vay lúc này, khoản trả góp hàng tháng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch chi tiêu của gia đình.

Vì vậy, tôi rất mong nhận được chia sẻ từ mọi người đã từng vay mua ô tô. Với số vốn tự có khoảng hơn 300 triệu đồng, vay thêm 300 triệu đồng và mức thu nhập gia đình khoảng 40 triệu đồng/tháng, liệu tôi có nên mua xe ở thời điểm này hay tiếp tục tích lũy thêm?

Rất mong nhận được những lời khuyên từ những người đã có kinh nghiệm.

Độc giả Dương Hiên (Đông Anh, Hà Nội)

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