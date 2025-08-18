Từ hôm nay (18/8), khách hàng của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) sẽ được tặng thêm lãi suất 0,3%/năm khi gửi tiết kiệm trực tuyến tại ngân hàng này.

Theo đó, khi gửi tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ từ ngày 18-28/8 tại MB, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất đặc biệt cao hơn 0,3%/năm so với biểu lãi suất thông thường.

Chương trình áp dụng cho sổ tiết kiệm có kỳ hạn từ 1-6 tháng.

Để được nhận mức lãi suất ngân hàng ưu đãi này, khách hàng sử dụng mã voucher được “dán” sẵn trên ứng dụng tiết kiệm trực tuyến. MB cho biết voucher chỉ áp dụng cho tiền gửi số cố định, hình thức trả lãi cuối kỳ, có giá trị sử dụng một lần duy nhất.

Trường hợp sau khi áp dụng voucher ưu đãi, mức lãi suất tiết kiệm cao hơn so với mức lãi suất trần của Ngân hàng Nhà nước, mức lãi suất tiết kiệm áp dụng cuối cùng là mức lãi suất trần.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ MB đang niêm yết, lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng là 3,5%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 3,6%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng là 3,8%/năm và kỳ hạn 6 tháng là 4,4%/năm.

Sau khi cộng thêm lãi suất đặc biệt 0,3%/năm theo chương trình đang được MB áp dụng, lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 1-6 tháng tại MB như sau: Kỳ hạn 1 tháng là 3,8%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 3,9%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng là 4,1%/năm và kỳ hạn 6 tháng là 4,7%/năm.

Trong khi đó, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại Quyết định 2411 về lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND tại các ngân hàng, mức lãi suất trần áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5%/năm; tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 4,75%/năm.

Hiện lãi suất huy động trực tuyến các kỳ hạn từ 6-11 tháng được MB áp dụng chung mức lãi suất 4,4%/năm. Lãi suất huy động kỳ hạn 12-18 tháng là 4,9%/năm. Lãi suất huy động cao nhất được MB áp dụng là 5,8%/năm khi gửi tiền kỳ hạn từ 24-36 tháng.

Bên cạnh việc MB tặng thêm lãi suất, từ đầu tháng 8 đến nay, một số ngân hàng đã điều chỉnh biểu lãi suất huy động, gồm: ABBank giảm lãi suất 0,1%/năm kỳ hạn 1-60 tháng; Techcombank tăng lãi suất 0,5%/năm kỳ hạn 3, 6, 12 tháng.

Cũng trong tháng 8, Viet A Bank công bố lãi suất mới đối với các sản phẩm: Tiết kiệm Đắc Lộc với lãi suất huy động cao nhất lên đến 6,3%/năm; Tiết kiệm Đắc Lợi với lãi suất huy động cao nhất lên đến 6,4%/năm và Tiết kiệm Đắc Tài với lãi suất tiền gửi cao nhất là 6,8%/năm.

Cùng với đó, Eximbank công bố mở rộng sản phẩm tiết kiệm “Combo Casa” với tiền gửi trực tuyến, lãi suất ngân hàng cao nhất là 6%/năm với kỳ hạn 18-36 tháng áp dụng cho khách hàng Infinite.