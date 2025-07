Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), từ đầu năm 2025 đến nay, lãi suất tiền gửi của các ngân hàng thương mại tương đối ổn định, một số ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi, tạo đà cho lãi suất cho vay tiếp tục giảm.

Riêng trong tháng 7, các ngân hàng giảm lãi suất huy động gồm: Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) giảm 0,1%/năm lãi suất tất cả các kỳ hạn và loại hình tiền gửi.

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) giảm 0,1%/năm lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 36 tháng tại quầy từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm từ 0,15-0,2%/năm ở các kỳ hạn 6-13 tháng.

Trước đó, cũng có một số ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết, như Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPB) giảm 0,2%/năm lãi suất kỳ hạn 18-60 tháng cho hình thức gửi trực tuyến; Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) giảm 0,1%/năm tùy kỳ hạn...

Theo báo cáo về thị trường lãi suất, do Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa công bố, lãi suất huy động bình quân trong tháng 7/2025 kỳ hạn 6 tháng ở mức 4,48%, giảm 0,02% so với tháng 6; kỳ hạn 12 tháng là 5,05%/năm, giảm 0,02% so với tháng trước.

Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại thuộc nhóm Big4 (Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank) tiếp tục giữ nguyên lãi suất ngân hàng ở các kỳ hạn chính.

Trong khi đó, lãi suất huy động của các ngân hàng có vốn chủ sở hữu dưới 5.000 tỷ đồng giảm từ 5,4% xuống 5,35%; lãi suất của ngân hàng có vốn chủ sở hữu trên 5.000 tỷ đồng giảm từ 4,99% xuống 4,97%.

Lãi suất huy động hiện tại vẫn đang thấp hơn so với giai đoạn dịch Covid-19, giúp hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng kinh tế. BVSC giữ nguyên quan điểm tăng trưởng tín dụng trong năm nay có thể đạt 16%.

Trong khi đó, lãi suất cho vay tiếp tục có xu hướng giảm từ đầu năm đến nay. Số liệu từ NHNN cho thấy, lãi suất cho vay bình quân mới ở mức 6,23%/năm, giảm 0,7%/năm so với cuối năm 2024, qua đó góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh.