Nếu trong tháng 4, có hơn 30 ngân hàng thương mại đồng loạt giảm lãi suất huy động thì sang tháng 5, làn sóng giảm lãi suất chững lại rõ rệt khi chỉ có 7 ngân hàng công bố giảm lãi suất, bao gồm MB, MBV, LPBank, Sacombank, ACB, VPBank và Saigonbank.

Dù phần lớn ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất trong tháng 5, một số ít đơn vị như OCB, Nam A Bank và Sacombank từng có động thái tăng lãi suất cục bộ trước khi điều chỉnh giảm trở lại.

Diễn biến lãi suất huy động tháng 5 cho thấy các ngân hàng đang cố gắng không tăng lãi suất, thay vì đồng loạt giảm mạnh như giai đoạn trước.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhận định, ngành ngân hàng đang đối mặt với nhiều khó khăn khi kinh tế thế giới biến động khó lường, lãi suất quốc tế duy trì ở mức cao và rủi ro địa chính trị gia tăng, tạo áp lực lên kiểm soát lạm phát và điều hành chính sách tiền tệ. Trong nước, huy động vốn tăng chậm cũng gây áp lực lên khả năng cân đối nguồn vốn của các tổ chức tín dụng (TCTD).

Với việc tốc độ tăng trưởng tín dụng những năm gần đây liên tục cao hơn mức tăng huy động vốn, áp lực lên cân đối nguồn vốn và thanh khoản của hệ thống ngân hàng ngày càng lớn. Điều này khiến mặt bằng lãi suất chịu áp lực tăng trở lại.

Trước tình hình trên, NHNN gần đây liên tục yêu cầu các TCTD hạ mặt bằng lãi suất. Đồng thời, cơ quan này cũng chỉ đạo các chi nhánh khu vực tăng cường giám sát việc thực hiện giảm lãi suất của các tổ chức tín dụng trên địa bàn; rà soát những đơn vị có mặt bằng lãi suất huy động và cho vay ở mức cao để tổ chức kiểm tra chuyên đề khi cần thiết.

Theo thống kê đối với lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3, 6, 12 tháng trong tháng 5 vừa qua, có 4 ngân hàng giảm lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng, gồm: Sacombank, LPBank, VPBank, ACB.

Trong đó, Sacombank giảm mạnh nhất với mức 0,25 điểm phần trăm, còn 4,5%/năm. Đây cũng là ngân hàng giảm lãi suất đối với các kỳ hạn tiền gửi từ 1-36 tháng tại tất cả các sản phẩm tiền gửi.

Cũng với kỳ hạn 3 tháng, LPBank và VPBank cùng giảm 0,1 điểm phần trăm lãi suất kỳ hạn này, trong khi ACB giảm nhẹ 0,05 điểm phần trăm.

Tại kỳ hạn 6 tháng, 3 ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất trong tháng qua. Trong đó, ACB dẫn đầu về mức giảm khi điều chỉnh từ mức 7,1%/năm về 4,9%/năm.

Lãi suất ngân hàng MBV và Sacombank lần lượt giảm 0,2 và 0,1 điểm phần trăm cho kỳ hạn 6 tháng. Trong đó, MBV đang niêm yết mức lãi suất 7%/năm và Sacombank niêm yết 6,5%/năm cho kỳ hạn này.

ACB cũng là ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi mạnh nhất đối với kỳ hạn 12 tháng, mức giảm tới 1,6 điểm phần trăm còn 5,7%/năm. Đây cũng là mức lãi suất huy động cao nhất tại nhà băng này.

Hai ngân hàng còn lại giảm lãi suất kỳ hạn 12 tháng là MBV và MB, lần lượt giảm 0,2 và 0,1 điểm phần trăm.

Hiện MBV niêm yết lãi suất 7%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12 tháng, trong khi lãi suất cùng kỳ hạn tại MB là 6,35%/năm.