Lãi suất ngân hàng hôm nay, 4/11/2026, các ngân hàng lớn dồn dập cộng thêm lãi suất cho người gửi tiền. Mức lãi suất huy động được cộng thêm nhiều nhất tới 2 điểm phần trăm.

VPBank mới đây vừa công bố cộng thêm 1,6 điểm phần trăm lãi suất cho khách hàng gửi tiền trong các ngày từ 1-4/11, áp dụng trong dịp Prime Day theo chương trình của ngân hàng.

Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến trên ứng dụng VPBank Neo được nhận e-voucher cộng thêm 1 điểm phần trăm vào lãi suất cho khoản tiền gửi từ 10 triệu đồng, cộng 1,6 điểm phần trăm với khoản tiền gửi từ 50 triệu đồng. Ưu đãi áp dụng cho tiền gửi trực tuyến mở mới, lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn từ 1-24 tháng, với số tiền gửi tối đa 500 triệu đồng.

Lãi suất cộng thêm được VPBank áp dụng cho các khoản tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ với kỳ hạn từ 6 đến 13 tháng.

Ngoài chương trình trên, VPBank còn cộng thêm lãi suất tối đa 2 điểm phần trăm cho khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn thường từ 1 triệu đồng đến 300 triệu đồng, kỳ hạn từ 6-12 tháng. Mức lãi suất cộng thêm này được ngân hàng áp dụng đến hết 23/12.

Theo lãi suất ngân hàng niêm yết cho tiền gửi trực tuyến có kỳ hạn thường, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-11 tháng là 6,6%/năm, kỳ hạn 12-13 tháng 6,7%/năm.

Như vậy, sau khi cộng thêm lãi suất, lãi suất huy động cao nhất kỳ hạn 6 tháng tại VPBank lên tới 8,2%/năm, kỳ hạn 12 tháng cao nhất 8,7%/năm, 8,3%/năm với kỳ hạn 13 tháng.

VPBank áp dụng mức lãi suất chứng chỉ tiền gửi Super Thịnh Vượng từ 1 triệu đồng với lãi suất từ 1,5%-8%/năm. Với khoản tiền từ 100 triệu đồng, lợi suất dao động từ 1,5% đến 8,8%/năm. Như vậy, lãi suất chứng chỉ tiền gửi do VPBank phát hành đã giảm 0,4 điểm phần trăm so với tháng trước ở các kỳ hạn từ 3 tháng trở lên.

Không chỉ VPBank, các ngân hàng lớn cũng áp dụng chương trình cộng thêm lãi suất cho người gửi tiền. Tại MB, ngân hàng vừa công bố chương trình “chia bánh” dịp kỷ niệm 32 năm thành lập ngân hàng.

Trước đó, lãi suất tiết kiệm tại MB lên đến 8,2%/năm khi gửi từ 100 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng, áp dụng từ 2/11 đến hết ngày 30/11.

Mức lãi suất 8,2% cũng được MB áp dụng cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến trong hai ngày cuối tuần, kỳ hạn 6, 12 tháng. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi theo niêm yết cho kỳ hạn 6 và 12 tháng chỉ 5,3%/năm và 5,85%/năm.

Tại Techcombank, lãi suất tiết kiệm cao nhất lên đến 8,25%/năm sau khi ngân hàng cộng thêm 1,5 điểm phần trăm lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 3, 6, 12 tháng. Tuy nhiên, để đạt được mức này, khách hàng còn phải đáp ứng các điều khoản và đặc quyền hội viên cao nhất do Techcombank quy định.

Sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, nhiều ngân hàng đã giảm lãi suất huy động. Chênh lệch quy mô giữa tín dụng và huy động thu hẹp từ mức đỉnh khoảng 2,8 triệu tỷ đồng giữa năm xuống còn khoảng 2 triệu tỷ đồng. Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định mặt bằng lãi suất ngân hàng tương đối ổn định đến cuối năm, dư địa giảm thêm có thể không nhiều do trong nước vẫn còn áp lực lạm phát và các yếu tố bên ngoài, trong đó có diễn biến lãi suất quốc tế, vẫn có thể tạo áp lực tăng.