Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa gia nhập cuộc đua tăng lãi suất huy động với mức tăng từ 0,1%-0,3%/năm các kỳ hạn tiền gửi dưới 12 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ mới nhất của Sacombank, lãi suất kỳ hạn 1 và 2 tháng tăng 0,2%/năm, lần lượt niêm yết ở mức 4%/năm và 4,1%/năm; kỳ hạn 3 đến 5 tháng tăng 0,1%/năm, đồng loạt được niêm yết mới tại 4,2%/năm.

Lãi suất ngân hàng trực tuyến kỳ hạn 6-8 tháng mới nhất tăng 0,2%/năm lên 5%/năm; kỳ hạn 9-11 tháng tăng thêm 0,2%/năm lên 5,1%/năm.

Lãi suất ngân hàng các kỳ hạn còn lại được Sacombank giữ nguyên: Kỳ hạn 12-15 tháng là 5,3%/năm, kỳ hạn 18 tháng là 5,5%/năm và cao nhất là 5,6%/năm với tiền gửi kỳ hạn 24-36 tháng.

Đối với lãi suất tiết kiệm tại quầy, Sacombank điều chỉnh tăng mạnh 0,3%/năm lãi suất kỳ hạn 1-3 tháng, lần lượt là 3,6%/năm, 3,7%/năm và 3,8%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 4-5 tháng tăng 0,2% và 0,1%/năm, lần lượt lên mức 3,9% và 4%/năm.

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-8 tháng tăng mạnh 0,3%/năm lên 4,5%/năm. Đây cũng là mức tăng lãi suất đối với tiền gửi tại quầy kỳ hạn 9-11 tháng, lên 4,6%/năm.

Tương tự như lãi suất tiền gửi trực tuyến, Sacombank cũng giữ nguyên lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn từ 12 tháng. Hiện lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 12-18 tháng là 4,9%/năm, kỳ hạn 24 tháng là 5%/năm và cao nhất là 5,2%/năm với kỳ hạn 36 tháng lĩnh lãi cuối kỳ.

Trước đó, cuối tháng 10, Sacombank đã tăng lãi suất 0,2%/năm kỳ hạn 1 và 5 tháng tiết kiệm trực tuyến, tăng 0,3%/năm lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 3 tháng, tăng 0,5%/năm lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1, 2, 4 tháng. Đặc biệt, Sacombank tăng mạnh lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 5 tháng với mức tăng tới 0,7%/năm.

Việc Sacombank liên tục tăng lãi suất huy động trong vòng chưa đầy 10 ngày, cũng như hàng loạt ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động trong hơn một tháng qua cho thấy động thái nỗ lực giải bài toán “cơn khát” huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cuối năm của doanh nghiệp.

Với Sacombank, đây là lần tăng lãi suất thứ ba chỉ trong vòng 3 tháng gần đây, trong khi nhà băng này từng trải qua một năm (từ 21/8/2024 đến 29/7/2025) không điều chỉnh lãi suất huy động.

Theo thống kê, từ đầu tháng 10 đến nay có 6 ngân hàng tăng lãi suất huy động gồm: Sacombank, VPBank, MB, HDBank, GPBank và BVBank.