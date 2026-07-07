Nếu như trước đây ngày đôi (ngày trùng với tháng), thường được biết đến là ngày các tín đồ mua sắm rủ nhau săn sale trên các sàn thương mại điện tử, giờ đây khái niệm “săn sale” trong ngày đôi thậm chí còn được giới đầu tư nhắc đến thông qua các chương trình ưu đãi khi gửi tiết kiệm ngân hàng.

Anh Bùi Văn Trung (phường Hà Đông, TP Hà Nội) cho biết, sáng 6/7 anh nhận được cuộc gọi từ nhân viên một chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần lớn trên phố Phương Mai (Hà Nội), mời gửi tiền tiết kiệm trong ngày đôi 7/7.

Theo anh Trung, nhân viên ngân hàng giới thiệu mức lãi suất lên tới 8,3%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 6 tháng với số tiền gửi từ 100 triệu đồng trở lên trong ngày 7/7.

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm được ngân hàng này công khai niêm yết cao nhất chỉ 6%/năm.

Một số ngân hàng cũng đang áp dụng chương trình cộng thêm lãi suất cho khách hàng vào một ngày cố định trong tuần. Trong đó, Techcombank cộng thêm 0,8% điểm phần trăm cho khách hàng mở tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng vào thứ Hai hàng tuần.

Sau khi được cộng thêm lãi suất, lãi suất tiết kiệm thực tế lên tới 7,35%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng, theo biểu lãi suất riêng của Techcombank.

Ngân hàng tung nhiều ưu đãi về lãi suất huy động tiền gửi trong tháng 7. Ảnh: Hoàng Hà.

Một số ngân hàng cũng công bố nhiều ưu đãi về lãi suất tiết kiệm trong tháng 7 này. Trong đó, Ngân hàng VIB công bố lãi suất huy động mới nhất lên đến 8%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6-11 tháng. Mức lãi suất ưu đãi này được áp dụng cho khoản tiền gửi chỉ từ 2 triệu đồng.

Ngoài mức ưu đãi lên đến 8%/năm đối với kỳ hạn 6-11 tháng, VIB còn áp dụng mức lãi suất tới 8,3%/năm với kỳ hạn 36 tháng.

Đây là mức lãi suất áp dụng cho khách hàng lĩnh lãi 6 tháng/lần, áp dụng từ 3-31/7 với số tiền gửi từ 10 triệu đồng.

Tại Ngân hàng số Cake, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 10-24 tháng lên đến 8,9%/năm sau khi được cộng thêm lãi suất 1,5%/năm cho khoản tiền gửi từ 200 triệu đồng.

Ngoài ra, Cake công bố lãi suất tiết kiệm cộng thêm 1%/năm cho khoản tiền gửi chỉ từ 5 triệu đồng, cộng thêm 1,3%/năm cho khoản tiền gửi từ 50 triệu đồng. Việc cộng thêm lãi suất này chỉ được áp dụng trong tháng 7/2026.

Trong ngày đôi 7/7, Ngân hàng số Vikki Bank công bố phiên livestream trên nền tảng Fanpage của ngân hàng để tìm ra chủ nhân 46 giải vàng và giải đặc biệt 10 lượng vàng SJC.

Từ 1-7/7, mỗi ngày ngân hàng trao 30 giải vàng SJC 9999 cho 10 khách hàng có tổng số tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên cao nhất, điều kiện là khách gửi tiết kiệm từ 100 triệu đồng.

HDBank công bố hoàn 10% (tối đa 500.000 đồng) cho các giao dịch trực tuyến từ 1,5 triệu đồng trong ngày 7/7.



