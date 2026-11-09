Lãi suất ngân hàng hôm nay 9/11/2026, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi trực tuyến ở các kỳ hạn dài, với mức giảm cao nhất 0,6 điểm phần trăm.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa giảm lãi suất tiền gửi ở các kỳ hạn từ 18-36 tháng. Đây là lần điều chỉnh giảm tiếp theo của OCB kể từ sau chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong tháng 10.

Theo biểu lãi suất ngân hàng vừa được cập nhật, lãi suất huy động tiền gửi trực tuyến được OCB điều chỉnh giảm 0,1-0,6 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn từ 18-36 tháng. Ngân hàng đồng thời giảm lãi suất đối với các sản phẩm huy động còn lại.

Với chính sách lãi suất bậc thang theo số tiền gửi, lãi suất tiết kiệm trực tuyến áp dụng cho khoản tiền gửi dưới 100 triệu đồng, kỳ hạn 18-36 tháng, được điều chỉnh về mức 6%/năm.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 18 tháng đã giảm 0,1 điểm phần trăm, kỳ hạn 21 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm, kỳ hạn 24 tháng giảm 0,4 điểm phần trăm, kỳ hạn 36 tháng giảm tới 0,6 điểm phần trăm.

Mức điều chỉnh tương tự cũng được áp dụng đối với các khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng và từ 500 triệu đồng trở lên.

Theo đó, lãi suất ngân hàng niêm yết mới cho tiền gửi từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng, kỳ hạn 18-36 tháng đồng loạt 6,1%/năm. Lãi suất niêm yết mới cho tiền gửi trực tuyến từ 500 triệu đồng, kỳ hạn 18-36 tháng là 6,2%/năm.

Đối với sản phẩm tiết kiệm trực tuyến phân theo số tiền gửi, lãi suất tại một số kỳ hạn dài của OCB đã giảm về mức 6-6,2%/năm, tùy theo quy mô tiền gửi.

Tuy nhiên, OCB vẫn niêm yết lãi suất huy động cao nhất 8,5%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 6 và 12 tháng đối với tiết kiệm tại quầy, với những điều kiện kèm theo.

Bên cạnh tiền gửi tiết kiệm, OCB cũng điều chỉnh lãi suất đối với sản phẩm Tích lũy Phương Đông. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 36-60 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm, xuống còn 5,9%/năm.

Đối với sản phẩm Tích lũy trực tuyến, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 24 tháng và 36-60 tháng lần lượt được điều chỉnh xuống 6%/năm, tương ứng giảm 0,4 và 0,6 điểm phần trăm.

Trái với xu hướng giảm lãi suất tiền gửi tiết kiệm, OCB điều chỉnh tăng lãi suất kỳ hạn từ 1-18 tháng đối với chứng chỉ tiền gửi, đồng thời giảm lãi suất ở các kỳ hạn còn lại.

Theo biểu lãi suất ngân hàng niêm yết mới cho chứng chỉ tiền gửi, lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng đồng loạt niêm yết mới tại 4,75%/năm, tăng 0,2 điểm phần trăm. Lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng cũng tăng 0,2 điểm phần trăm lên 5,9%/năm, kỳ hạn 12 tháng tăng lên 6,2%/năm, kỳ hạn 13-15 tháng tăng lên 5,9%/năm.

Trong khi đó, lãi suất chứng chỉ tiền gửi các kỳ hạn 21, 24, 36 tháng giảm lần lượt 0,1, 0,2 và 0,4 điểm phần trăm, cùng niêm yết tại 5,9%/năm.

Trước đó, OCB giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 6-36 tháng vào ngày 20/10.

Với việc vừa tiếp tục điều chỉnh lãi suất, OCB là ngân hàng thứ ba sau Techcombank và Eximbank có hai lần giảm lãi suất huy động kể từ sau ngày 19/10.