Lãi suất ngân hàng hôm nay, 20/11/2026, lãi suất chứng chỉ tiền gửi cao nhất hiện ở mức 8,8%/năm đối với sản phẩm mệnh giá 100 triệu đồng. Với khoản đầu tư 100 triệu đồng trong 365 ngày, khách hàng có thể nhận 8,8 triệu đồng tiền lãi.

Theo niêm yết lãi suất chứng chỉ tiền gửi của các ngân hàng hiện nay, VPBank đang là ngân hàng niêm yết lãi suất chứng chỉ tiền gửi cao nhất, lên đến 8,8%/năm dành cho kỳ hạn từ 184 ngày đến 389 ngày, tương đương với các kỳ hạn từ trên 6 tháng đến trên 1 năm.

Đây là mức lãi suất được ngân hàng áp dụng với chứng chỉ tiền gửi mệnh giá 100 triệu đồng.

Lãi suất ngân hàng niêm yết cho các kỳ hạn còn lại gồm: 1-13 ngày là 1,5%/năm, 14-20 ngày là 2%/năm, 21-29 ngày là 2,5%/năm, 30-59 ngày là 7,4%/năm, 60-89 ngày là 7,5%/năm, 90-119 ngày là 8,1%/năm, 120-183 ngày là 8,3%/năm, 390-449 ngày là 8,5%/năm, 450-539 ngày là 8%/năm, 540-719 ngày là 7%/năm, 720-1.830 ngày là 6,5%/năm.

Với khoản tiền 100 triệu đồng mua chứng chỉ tiền gửi tại VPBank, số tiền lãi nhận được theo từng kỳ hạn được tính dựa trên lãi suất niêm yết và số ngày nắm giữ thực tế như sau:

KỲ HẠN LÃI SUẤT (%/NĂM) TIỀN LÃI NHẬN VỀ (ĐỒNG) 1 tháng 7,4%/năm 608.219 2 tháng 7,5%/năm 1.253.425 3 tháng 8,1%/năm 2.041.644 4 tháng 8,3%/năm 2.782.767 6 tháng 8,8%/năm 4.438.356 7 tháng 8,8%/năm 5.111.233 9 tháng 8,8%/năm 6.581.918 12 tháng 8,8%/năm 8.800.000 13 tháng 8,5%/năm 9.198.630 15 tháng 8%/năm 10.016.000

Đáng chú ý, VPBank gần đây mở rộng đối tượng mua chứng chỉ tiền gửi khi tung ra sản phẩm mệnh giá chỉ 1 triệu đồng, thay vì hai mệnh giá 10 triệu đồng và 100 triệu đồng như trước đây.

Theo biểu lợi suất có hiệu lực từ ngày 4/11/2026, chứng chỉ tiền gửi mệnh giá 1 triệu đồng và 10 triệu đồng có lãi suất cao nhất 8%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 184-389 ngày. Mức này thấp hơn 0,8 điểm phần trăm so với lãi suất 8,8%/năm áp dụng cho chứng chỉ tiền gửi mệnh giá 100 triệu đồng.

Các kỳ hạn còn lại, từ 60-183 ngày có lãi suất dao động từ 6,5-7,5%/năm.

Mức lãi suất 8%/năm cũng xuất hiện tại một số sản phẩm chứng chỉ tiền gửi của Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV).

Theo quyết định phát hành chứng chỉ tiền gửi tháng 10/2026, MBV triển khai sản phẩm Đắc Lộc có mệnh giá 100.000 đồng/chứng chỉ, thời hạn 273 ngày. Lãi suất tháng đầu tiên được xác định ở mức 8%/năm, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4,5 điểm phần trăm.

Đối với các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất được xác định dựa trên lãi suất huy động tiền gửi kỳ hạn 6 tháng dành cho khách hàng tổ chức cộng biên độ tối đa 5 điểm phần trăm/năm. Tiền lãi được thanh toán định kỳ hằng tháng. Như vậy, mức 8%/năm không phải lãi suất cố định áp dụng cho toàn bộ thời hạn chứng chỉ tiền gửi.

Trong khi đó, tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), lãi suất chứng chỉ tiền gửi đã được điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn 3-5 tháng, xuống còn 7%/năm. Lãi suất kỳ hạn 6 tháng hiện ở mức 7,1%/năm; kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng lần lượt là 6,5% và 6,7%/năm.

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý III của các ngân hàng cho thấy, MB là ngân hàng huy động được lượng vốn lớn nhất thông qua phát hành chứng chỉ tiền gửi, với số dư tính đến 30/9 đạt gần 240.000 tỷ đồng. Tiếp đến lần lượt là các ngân hàng: BIDV, Techcombank, ACB, VPBank, VietinBank, LPBank, Sacombank, OCB, và HDBank.