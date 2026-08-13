Lâm Đồng:

Ngày 13/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Cơ sở massage Osaka II. Ảnh: CACC

Trước đó, vào tối 1/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Cư Jút tiến hành kiểm tra cơ sở Massage Osaka II (xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) do N.V.S. (SN 2000) và T.V.S. (SN 1994, cùng trú tỉnh Đắk Lắk) làm quản lý.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 2 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Cùng thời điểm trên, lực lượng công an kiểm tra cơ sở Massage Út Ba (xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng) do N.V.T. (SN 1984, trú tỉnh Đắk Lắk) và N.H.P. (SN 2002, trú tỉnh Lâm Đồng) làm quản lý và phát hiện 2 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Tiếp tục kiểm tra cơ sở Massage Osaka (xã Đức An) do L.H.T. (SN 1990, trú tỉnh Lâm Đồng) quản lý, lực lượng công an phát hiện 3 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố 4 bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với N.V.S. (SN 2000), T.V.S. (SN 1994), N.V.T. (SN 1984) và L.H.T. (SN 1990) để điều tra về hành vi chứa mại dâm.