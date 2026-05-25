UBND tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin. Hội nghị kết nối trực tuyến tới các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh, với sự tham dự của đại diện nhiều sở, ngành, địa phương.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn, việc triển khai đề án trong 5 năm qua đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác thông tin cơ sở, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

“Nếu trước đây truyền thanh cơ sở chủ yếu hoạt động theo phương thức thủ công, phạm vi truyền tải hạn chế thì nay nhiều địa phương đã từng bước chuyển sang mô hình số hóa, vận hành linh hoạt và hiện đại hơn”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có 94/124 đài truyền thanh cấp xã với hơn 3.270 cụm loa. Trong đó, trên 1.670 cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, đạt hơn 51%.

Nhiều địa phương đã triển khai hệ thống truyền thanh thông minh cho phép điều hành từ xa, tích hợp công nghệ chuyển văn bản thành giọng đọc với nhiều vùng miền, giới tính và cả tiếng dân tộc thiểu số. Nhờ đó, việc truyền tải thông tin đến người dân trở nên nhanh chóng, linh hoạt và phù hợp hơn với từng khu vực.

Nội dung phát sóng cũng có nhiều đổi mới, tập trung vào các vấn đề thiết thực như chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cảnh báo thiên tai, phòng chống dịch bệnh, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Bên cạnh hệ thống loa truyền thanh, tỉnh Lâm Đồng còn phát triển mạnh các nền tảng truyền thông số như bảng tin điện tử công cộng, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và các nhóm Zalo cộng đồng.

Hiện toàn tỉnh có hơn 1.500 bảng tin điện tử, trong đó 18 bảng tin điện tử công cộng đã kết nối với hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh. Đặc biệt, 461 cụm loa đã được kết nối điều hành tập trung, phục vụ cả phát sóng định kỳ lẫn thông tin khẩn cấp.

Theo đánh giá của ngành chức năng, việc hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở đang góp phần thu hẹp khoảng cách thông tin giữa khu vực trung tâm với vùng sâu, vùng xa; đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận thông tin chính thống cho người dân.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh đã tổ chức 272 lớp tập huấn, hội nghị cho hơn 4.000 lượt cán bộ làm công tác thông tin cơ sở nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, sản xuất nội dung số và vận hành hệ thống truyền thanh thông minh.

Hơn 94.000 tin, bài đã được phát trên hệ thống truyền thanh cấp xã; gần 40.000 tin, bài được đăng tải trên các nền tảng số và mạng xã hội.

Nhiều địa phương cũng chủ động triển khai các mô hình thông tin cơ sở gắn với chuyển đổi số. Đại diện phường Xuân Hương (Đà Lạt) cho biết, địa phương đã xây dựng website chính thức, triển khai Zalo OA và ứng dụng công dân số để hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin và dịch vụ hành chính công thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, nhiều khó khăn vẫn đang đặt ra trong quá trình hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở của tỉnh.

Một số địa phương vùng sâu, vùng xa vẫn gặp hạn chế về hạ tầng viễn thông, Internet và nguồn lực đầu tư. Tại đặc khu Phú Quý, nhiều cụm loa đã xuống cấp, trong khi dân cư phân tán khiến việc phủ sóng truyền thanh chưa đồng đều.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, ở nhiều nơi hạ tầng kỹ thuật còn thiếu đồng bộ, nhân lực công nghệ thông tin chủ yếu kiêm nhiệm nên chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Việc sản xuất nội dung truyền thông đa phương tiện vẫn còn hạn chế, chưa thực sự hấp dẫn trên môi trường mạng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đề nghị các địa phương tiếp tục ưu tiên đầu tư hệ thống truyền thanh thông minh, bảng tin điện tử công cộng và hệ thống thông tin nguồn; đồng thời tăng cường đào tạo nhân lực số tại cơ sở.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu mở rộng phạm vi phủ sóng truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường đào tạo nhân lực số tại cơ sở, đa dạng hóa nội dung truyền thông đa phương tiện và nâng cao khả năng tương tác giữa chính quyền với người dân thông qua các nền tảng số.

Lãnh đạo UBND tỉnh tin tưởng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác thông tin cơ sở tại Lâm Đồng sẽ tiếp tục được hiện đại hóa, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số và nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong giai đoạn mới.