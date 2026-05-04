Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Huy Lợi (SN 1987, cựu cán bộ công an).

Theo bản án sơ thẩm, Dương Tuấn Anh là Phó Giám đốc, Nguyễn Huy Lợi và Nguyễn Ngọc Hoàng là cán bộ Trung tâm Phát triển phục hồi dữ liệu, chứng cứ điện tử thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an.

Các cán bộ này được phân công phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) Bộ Công an xác minh chuyên án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trên mạng Internet xảy ra tại Hà Nội và các địa phương.

Quá trình kiểm tra, trích xuất dữ liệu trong điện thoại của chị Đào Thị Thanh T. và anh Đỗ Ngọc H. (đối tượng có liên quan trong chuyên án), các bị cáo Lợi, Hoàng và Tuấn Anh đã có hành vi chiếm đoạt tiền mã hóa của chị T. và anh H.

Cụ thể, ngày 29/10/2021, một điều tra viên của Cục CSHS Bộ Công an đưa cho Nguyễn Huy Lợi chiếc điện thoại di động của chị T. để kiểm tra, phục hồi, trích xuất dữ liệu.

Khi kiểm tra điện thoại, Lợi phát hiện tài khoản Binance của chị T. có 530.132 USDT (tương đương hơn 12 tỷ đồng) và 500,9 đồng C98 (tương đương hơn 40 triệu đồng). Lợi đã truy cập trái phép vào tài khoản của chị T., thực hiện các lệnh chuyển toàn bộ số tiền mã hóa này đến ví lạnh (ví không định danh) của mình để sử dụng cá nhân.

Bản án sơ thẩm nhận định, quá trình điều tra, Nguyễn Huy Lợi thành khẩn khai báo hành vi phạm tội như nêu trên, số tiền hưởng lợi, bị cáo tiêu xài cá nhân và đầu tư vào tiền mã hóa hết. Bị cáo đã tác động đến gia đình nộp số tiền 11,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Vẫn theo bản án sơ thẩm, ngày 29/10/2021, một điều tra viên của Cục CSHS Bộ Công an để điện thoại di động của anh Đỗ Ngọc H. trên bàn làm việc của Nguyễn Ngọc Hoàng để Hoàng kiểm tra, phục hồi, trích xuất dữ liệu.

Khi phát hiện tài khoản Binance của anh H. có 199.999 USDT (tương đương hơn 4,6 tỷ đồng), Hoàng gọi điện báo cho Dương Tuấn Anh thì Tuấn Anh chỉ đạo Hoàng chiếm đoạt số tiền mã hóa này.

Theo sự hướng dẫn của Tuấn Anh, Hoàng truy cập trái phép vào tài khoản của anh H. chuyển đổi 199.999 USDT được 3,2619 Bitcoin và chuyển đến ví tiền mã hóa trên sàn Binance của Dương Tuấn Anh.

Tối cùng ngày, Hoàng về phòng làm việc của Tuấn Anh, cả hai thống nhất chia nhau số tiền mã hóa để hưởng lợi. Sau đó, Tuấn Anh đổi 3,2619 Bitcoin sang các loại tiền mã hóa USDT, BUSD và đổi sang tiền Việt Nam rồi chia cho Hoàng.

Quá trình điều tra, ngày 17/2/2025, Nguyễn Ngọc Hoàng đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nêu trên. Hoàng đã tác động đến gia đình nộp số tiền 1,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Trong khi đó, Dương Tuấn Anh bỏ trốn, đã bị truy nã nên Cơ quan điều tra đã tách vụ án để xử lý sau.

Ngày 29/1/2026, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Huy Lợi 9 năm tù; Nguyễn Ngọc Hoàng 7 năm tù.

Sau khi xem xét, hôm nay HĐXX cấp phúc thẩm quyết định chấp nhận kháng cáo xin giảm án của bị cáo, quyết định giảm cho Nguyễn Huy Lợi từ 9 năm tù xuống còn 7 năm tù.