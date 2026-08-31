VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đồng Minh Tuấn (SN 1991, ở Ninh Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào tháng 2/2024, Tuấn làm nghề in, thêu và may quần áo ở Ninh Bình. Thông qua mối quan hệ kinh doanh, Tuấn biết chị Nguyễn Thị N. (ở Hà Nội) làm nghề buôn bán vải tại chợ Ninh Hiệp, Hà Nội.

Tuấn đã liên hệ với chị N. để hỏi mua vải. Quá trình giao dịch rất đơn giản, mỗi khi có nhu cầu mua vải, Tuấn chỉ cần báo số lượng và gửi hình ảnh chuyển khoản thành công, cung cấp địa chỉ nhận hàng là chị N. sẽ giao hàng cho Tuấn.

Lợi dụng sơ hở này, Tuấn nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị N. bằng cách dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh để làm giả các hình ảnh chuyển khoản thành công đến số tài khoản của chị N.

Sau khi nhận được vải, Tuấn đăng bán số vải này trên mạng xã hội Facebook với giá rẻ hơn giá trị thực tế nhằm mục đích bán nhanh để lấy tiền sử dụng mục đích cá nhân. Cáo trạng xác định, từ ngày 12/2/2024 đến ngày 13/4/2025, Tuấn làm giả 309 hình ảnh chuyển tiền với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Đến tháng 4/2025, chị N. kiểm tra tài khoản mới phát hiện được hành vi lừa đảo của Tuấn. Chị N. yêu cầu Tuấn phải trả lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt, nhưng bị can mới khắc phục được hơn 4 tỷ đồng.

Ngày 20/11/2025, chị N. làm đơn trình báo đến cơ quan công an. Cùng ngày, Tuấn đến Công an TP Hà Nội đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.