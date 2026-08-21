Hôm nay (21/8), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Anh Đức (SN 1998, quê Tuyên Quang) 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, Lê Anh Đức làm nghề môi giới mua bán xe ô tô cũ. Tháng 11/2024, Đức gặp khó khăn trong kinh doanh nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của Ngân hàng liên doanh Việt - Nga thông qua hình thức mua xe ô tô trả góp.

Do có nợ xấu, không đủ điều kiện vay vốn ngân hàng nên Đức đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân làm dịch vụ cho thuê xe tự lái, cần mở rộng hoạt động kinh doanh và nhờ 5 người đứng tên hợp đồng mua 5 chiếc ô tô theo hình thức trả góp hộ.

Mọi thủ tục liên quan đến hồ sơ vay vốn ngân hàng do Đức thực hiện, tiền trả nợ do Đức chịu trách nhiệm, đồng thời Đức sẽ trả tiền công cho những người giúp đứng tên khoản vay.

Khi ngân hàng yêu cầu giấy tờ chứng minh thu nhập của những người đứng tên khoản vay, Đức lên mạng xã hội thuê làm giả hợp đồng lao động, giấy xác nhận thu nhập của người vay rồi cung cấp cho ngân hàng để xét duyệt hồ sơ vay vốn.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Tin tưởng các tài liệu Đức cung cấp là thật, phía ngân hàng đã giải ngân tổng số hơn 4,2 tỷ đồng vào các showroom mà Đức nhờ người đứng tên hợp đồng mua xe và hợp đồng vay tiền ngân hàng.

Sau đó, các showroom xuất hóa đơn, bàn giao xe cho Đức. Nhận được 5 chiếc ô tô, Đức liền bán lại xe cho người khác được hơn 3 tỷ đồng và không trả nợ cho ngân hàng mà chi tiêu cá nhân hết.

Cáo trạng xác định, từ tháng 11-12/2024, Đức lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng liên doanh Việt - Nga tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng.

Ngân hàng yêu cầu trả lại tiền

Cũng theo cáo trạng, chị Nguyễn Thu Trang (nhân viên ngân hàng) là người đã tiếp nhận hồ sơ vay vốn, thẩm định và đề xuất giải ngân đối với các khoản vay mua 5 chiếc xe ô tô trả góp. Tại cơ quan điều tra (CQĐT), chị Trang và anh Nguyễn Thành Long (đại diện Ngân hàng liên doanh Việt - Nga) trình bày rằng, đã thực hiện đúng quy trình thẩm định, phê duyệt của ngân hàng.

Bản thân chị Trang không biết các hợp đồng lao động và giấy chứng minh thu nhập mà Đức cung cấp cho ngân hàng là giả; chị Trang không trao đổi, bàn bạc, không biết Đức có mục đích chiếm đoạt tài sản của ngân hàng.

Do vậy, CQĐT cho rằng chưa đủ căn cứ xác định chị Trang đồng phạm với Lê Anh Đức. Đồng thời, trong giai đoạn điều tra, phía ngân hàng chưa cung cấp Quy trình thẩm định, phê duyệt khoản vay nên chưa có căn cứ xem xét vai trò, trách nhiệm của chị Trang trong việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ vay vốn.

Tại tòa, Đức khai, các chủ xe và nhân viên ngân hàng không giúp sức, không đồng phạm với bị cáo.

Trong khi đó, đại diện ngân hàng cho hay, các nhân viên Ngân hàng liên doanh Việt - Nga không có sai phạm trong công việc. Phía ngân hàng chỉ mong muốn thu hồi lại khoản tiền đã cho vay cùng số tiền lãi phát sinh.

Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa cho rằng, giao dịch của phía ngân hàng là vô hiệu nên sẽ không được thu tiền lãi. Tuy nhiên, ngân hàng có thể khởi kiện trong một vụ án khác để đòi lại tiền.

Theo lời khai của Đức, ngoài 5 chiếc xe trên, anh ta còn nhờ người đứng tên khoản vay ở 2 ngân hàng khác để mua 2 chiếc ô tô, sau đó bán xe được hơn 1,5 tỷ đồng. CQĐT đã tách nội dung này để làm rõ sau.