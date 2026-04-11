Cụ thể, ngày 9/4, chị N. tham gia một nhóm bán hàng thời trang trên mạng xã hội. Tại đây, chị được hướng dẫn thực hiện các “nhiệm vụ” để nhận quà và tiền hoa hồng.

Do tin tưởng, chị N. đã chuyển khoản 7 lần với tổng số tiền gần 700 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chị không nhận được tiền hoa hồng cũng như tiền gốc. Nhận thấy bị lừa đảo, chị đã đến cơ quan công an trình báo.

Từ vụ việc trên, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn này để tránh mắc bẫy của các đối tượng xấu.

Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác.

Đồng thời, người dân cần cảnh giác với những yêu cầu đầu tư hoặc tham gia các giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc. Các quảng cáo hưởng hoa hồng, lãi suất cao rất có thể là chiêu trò của các đối tượng lừa đảo.

Nếu phát hiện trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.