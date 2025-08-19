XEM CLIP:

Liên quan đến vụ nhóm người lớn tuổi giăng lưới đánh cầu lông giữa đường và đe doạ tài xế taxi công nghệ, thông tin từ Công an phường Bình Trưng, TPHCM cho biết, đã phối hợp cùng Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM mời làm việc với 3 người.

Nhóm người này thừa nhận việc giăng lưới giữa đường để đánh cầu lông tại đường số 60, khu dân cư Văn Minh, phường Bình Trưng trong sáng 18/8 như clip trên mạng xã hội phản ánh là hành vi vi phạm.

Công an đã lập biên bản với 3 người về hành vi đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông hoặc các hoạt động thể thao khác trái phép trên đường bộ.

Chiếu theo quy định, hành vi của những người này tương ứng với mức xử phạt hành chính là 200 – 250 ngàn đồng/người.

Công an đã mời làm việc và lập biên bản xử phạt nhóm người lớn tuổi giăng lưới, đánh cầu lông giữa đường và doạ hành hung tài xế taxi công nghệ. Ảnh: Cắt từ clip

Các đoạn clip trên mạng xã hội cho thấy, một người đàn ông lớn tuổi có hành vi cầm hung khí định “ăn thua” với tài xế. Người này khai báo, trong lúc nóng giận đã có hành vi doạ như vậy, chứ không có ý định tấn công.

Ngoài ra, công an còn yêu cầu 3 người viết cam kết không tái phạm. Hiện công an tiếp tục mời làm việc với 2 người khác trong nhóm người lớn tuổi này.

Như đã thông tin, trong sáng 18/8, anh T. (33 tuổi, là tài xế taxi công nghệ) điều khiển xe đến khu dân cư Văn Minh đón khách. Tại đường 60, anh T. thấy nhóm 5 người lớn tuổi, gồm 3 nam, 2 nữ, giăng lưới giữa đường để đánh cầu lông.

Khi anh T. có phản ứng thì nhóm người lớn tuổi yêu cầu quay đầu xe. Những người này có lời lẽ nặng nề với anh T.

Anh khẳng định đã phản ứng đúng mực, xưng hô lễ phép “cô, chú”. Do đang bận đón khách nên anh tiếp tục di chuyển, sau đó mới quay lại để nói chuyện với nhóm người trên.

Một clip khác cho thấy khi anh T. quay lại, một người lớn tuổi vào nhà lấy hung khí đe dọa anh nhưng sau đó từ bỏ ý định. Khi anh T. hỏi “đường này được chơi cầu lông đến mấy giờ?”, người này trả lời từ 5h30 đến 7h.

Anh T. tiếp tục hỏi: “Được giăng lưới từ đây qua đây để đánh luôn à?”. Người đàn ông đáp lại: “Mày muốn hỏi thì lên phường mà hỏi!”.

Trong những đoạn clip khác trên mạng xã hội, có một số người dân phản ứng lớn tiếng với nhóm người lớn tuổi giăng lưới giữa đường chơi cầu lông. Khi đó, cũng có mặt lực lượng địa phương tại hiện trường.