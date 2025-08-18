Ngày 18/8, ông Mai Thanh Hiền (SN 1979, trú tại Nho Quan, Ninh Bình), phụ xe tuyến Nho Quan - Me, chưa hết hoảng loạn khi kể lại việc bị đánh vào ngày 15/8.

Khu vực xảy ra vụ xô xát. Ảnh: T.D.

Theo ông Hiền, vào trưa 15/8, khi đang đứng trong sảnh bến xe Giáp Bát (phường Hoàng Mai, Hà Nội), thấy một hành khách tiến đến, ông chỉ vừa hỏi: “Anh có đi tuyến Nho Quan – Me không?” thì bất ngờ, một tài xế tên Hải (thuộc nhà xe M.L.) lao tới, đấm liên tiếp vào mặt và đầu ông.

“Giữa tôi và anh ta hoàn toàn không có mâu thuẫn, cũng không tranh giành khách. Tôi chỉ vừa hỏi hành khách thì đã bị đánh túi bụi”, ông Hiền bức xúc.

Ông Hiền cho biết, sau khi bị hành hung, ông bị chảy máu mắt, sưng tím mặt và phải khâu 2 mũi trên đầu. Toàn bộ vụ việc đã được camera an ninh bến xe ghi lại.

Cũng theo ông Hiền, sau khi đánh người, tài xế Hải vội vã lái xe rời đi, nhưng phương tiện đã bị lực lượng quản lý bến phối hợp Công an phường Hoàng Mai giữ lại.

Trả lời PV VietNamNet, ông Nguyễn Hoàng Tùng – Giám đốc bến xe Giáp Bát – xác nhận sự việc và cho biết: “Ngay sau khi xảy ra xô xát, chúng tôi đã báo cáo Công an phường Hoàng Mai. Trước mắt, bến đã ra quyết định đình chỉ với nhà xe có tài xế đánh người và chờ kết quả điều tra từ cơ quan công an để có phương án xử lý tiếp theo”.

Còn theo đại diện Công an phường Hoàng Mai, nguyên nhân vụ việc có thể bắt nguồn từ “mâu thuẫn từ trước”. Hiện cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.