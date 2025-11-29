XEM VIDEO: (Nguồn: MXH)

Trưa 29/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, Sở đang chỉ đạo làm rõ sự việc nhân viên trạm y tế không cho người dân vào tránh lũ trong ngày 20/11.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip với nội dung một nhóm người trong đó có cả thai phụ mới sinh và em bé đến xin tránh lũ tại Trạm Y tế ở thôn Ngọc Lãng (phường Tuy Hòa) nhưng bị từ chối.

Đoạn clip thể hiện một nhóm người đang đẩy chiếc thuyền chở một phụ nữ và cháu bé đến Trạm Y Tế để xin vào tránh lũ. Tuy nhiên, sau khi không được phép vào, nhóm người này đã phải đẩy thuyền rời đi, trong lúc nước lũ vẫn còn dâng cao và chảy xiết.

Tài khoản đăng clip tên T.L. chia sẻ, khi nước lũ dâng cao, nhà đã chạm mái, gia đình có chèo thuyền đưa cháu sơ sinh mới 25 ngày tuổi đến trung tâm y tế để tránh lũ.

"Khi đến nơi thì nhân viên y tế tên Dung gây khó khăn, không cho vào, trong khi các hộ khác vẫn cư trú. Em xin mọi người chia sẻ giúp em", người đăng clip cho biết.

Sau khi đăng tải, đoạn clip nhanh chóng gây sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều ý kiến cho rằng cán bộ trạm y tế thiếu tính cộng đồng và vô cảm...

Theo bản tường trình của bà Nguyễn Thị Kiều Dung, nhân viên Trạm y tế 1 (thôn Ngọc Lãng, phường Tuy Hòa), khoảng 7h ngày 19/11, bà Dung cho 15 người dân địa phương đến tránh lũ trên tầng 2 của trạm y tế.

Sáng 20/11, khi nước rút ra khỏi nền trạm, bà Dung và các hộ gia đình lau dọn tầng 1 và chuyển xuống ở.

Trạm Y tế 1 - Trung tâm Y tế Tuy Hòa, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: MC

Đến khoảng 14h ngày 20/11, có hai thanh niên đến xin cho cháu 25 ngày tuổi ở (nhưng khi đó không có mẹ và bé đi cùng), khi nước đã rút dần nên bà nói hai thanh niên là đến UBND phường Tuy Hòa, vì trạm y tế lúc này điện nước không có, cộng thêm phòng đã hết giường, không đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé.

Sau đó một thanh niên chạy nhanh lên tầng 1 và xuống chửi bới bà khiến bà Dung sợ trốn vào phòng, đồng thời liên lạc trưởng trạm nhưng không được.

Cũng theo bà Dung, lúc này do quá mệt mỏi vì đã trực 2 ngày và 1 đêm tại trạm nên chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, chỉ nghĩ là nước đã rút dần, mức độ nguy hiểm không cao nữa và UBND phường Tuy Hòa gần trung tâm y tế, ở đó vừa khô ráo vừa có lương thực, nước uống sẽ đảm bảo sức khỏe mẹ và bé.

Bà Dung cũng nhận khuyết điểm vì lúc đó không nhanh trí đồng ý để người dân đưa mẹ và cháu bé vào ở nhờ trạm rồi tính tiếp. Bà Dung cũng xin rút kinh nghiệm và nhận khuyết điểm không hoàn thành nhiệm vụ.

Theo ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, ông rất tiếc nuối khi sự việc không đáng có xảy ra trong bối cảnh toàn ngành Y tế và địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ. Sở Y tế sẽ gặp trực tiếp gia đình có cháu bé để xin lỗi, thăm hỏi và kiểm tra sức khỏe của mẹ và bé, đồng thời động viên tinh thần các thành viên trong gia đình và chỉ đạo tiến hành xem xét, đánh giá toàn diện sự việc để có biện pháp xử lý phù hợp.

"Vụ việc này là một bài học sâu sắc về tinh thần phục vụ và kỹ năng ứng phó trong khủng hoảng, nhắc nhở toàn ngành cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm, kỹ năng xử lý tình huống và sự nhạy cảm nghề nghiệp ở tuyến cơ sở", ông Nay Phi La cho hay.