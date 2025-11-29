Sau những ngày tham gia cứu người dân bị cô lập trong vùng lũ tại Khánh Hòa, anh Phạm Ngọc Đông (37 tuổi) tiếp tục đi cứu trợ. Những hộp cơm, nước, bánh mì được anh cùng đội cứu trợ gói ghém cẩn thận, trao cho người dân sau lũ. Đến nay, anh Đông vẫn nhớ như in cảnh người dân đói khát, thất thần, mắc kẹt nhiều giờ trong cơn lũ mạnh nhất từ trước đến nay vừa càn quét qua.

Gần 21h ngày 19/11, bên ngoài mưa dữ dội, ở trong nhà tại khu Hòn Rớ 1, phường Nam Nha Trang, điện thoại anh Đông đổ chuông liên tục. Sóng chập chờn, anh chỉ nghe loáng thoáng chuyện nước lũ dâng cao, nhiều nơi ngập sâu. Tin nhắn người quen dồn dập, xoay quanh tình hình lũ và nhờ cứu người dân mắc kẹt.

Anh Phạm Ngọc Đông chia sẻ với P.V VietNamNet về khoảnh khắc bơi thuyền thúng vào tâm lũ ở Nha Trang cứu người. Ảnh: Xuân Ngọc

Trong số các cuộc gọi, có người bạn tên Trang (thường gọi Trang Chợ Thái). Trang cho biết khu dân cư phía Tây Nha Trang và các vùng lân cận nước dâng rất nhanh, nhiều nơi đã ngập sâu, người dân không kịp thoát. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tiếp cận cứu hộ. Trang kêu gọi tàu, ca nô và thêm người hỗ trợ, nhờ anh Đông chung tay dù nhà cô ở khu đô thị cao, không bị ảnh hưởng trực tiếp.

Sống ở vùng biển, nhà nào cũng có tàu thuyền. Vợ chồng anh Đông cùng người anh trai lập tức liên hệ toàn bộ khu dân cư Hòn Rớ 1 để huy động lực lượng, và tất cả đều đồng ý tham gia. Gần 100 người trong khu, hàng chục ca nô lớn nhỏ và khoảng 40 thuyền thúng nhanh chóng sẵn sàng. “Thuyền thúng và ca nô nhỏ được ưu tiên vì dễ điều khiển, có thể len vào các lối hẹp”, anh nói.

Sáng hôm sau, nhóm chia hướng tiếp cận các vùng bị cô lập. Mỗi thuyền thúng gồm hai người, mang theo mì tôm, nước suối, bánh ngọt để hỗ trợ khẩn cấp. Riêng anh Đông, dù chân phải đau nhức vì rạn xương, vẫn tháo băng, cùng một người khác chèo thúng tiến thẳng vào tâm lũ khi thấy người dân đang trong cảnh “màn trời chiếu đất”.

Sau gần 30 phút chèo thúng giữa dòng nước đục ngầu, anh phát hiện bốn người - hai vợ chồng, một cụ già và một bé chừng 5-6 tháng tuổi - đang chới với trên gác lửng của một căn nhà trong hẻm Lương Định Của (phường Tây Nha Trang). Anh Đông lập tức tiếp cận, cùng người đàn ông trong nhà phá cửa ngoài, mặc áo phao cho hai mẹ con và cụ, đưa họ ra ngoài an toàn, đồng thời trấn an người đàn ông ở lại chờ lượt cứu sau.

Lũ gây ngập nhiều nơi ở phường Tây Nha Trang, người dân bị cô lập. Ảnh: Xuân Ngọc

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, anh Đông kể đường Lương Định Của khi đó mênh mông nước. Thuyền thúng phải luồn qua trụ điện, cây cối; nước chảy mạnh, vỗ rầm rập khiến thuyền bấp bênh, nhiều lúc suýt lật. Hai người vừa chèo vừa cố giữ thăng bằng.

Khi gần đến khu vực cao ráo, người dân và lực lượng khác buộc dây thừng vào thuyền và các mố trụ để tránh dòng xiết, kéo thuyền vào an toàn. Cứ đưa được người ra ngoài, họ lại quay trở lại vùng ngập lũ tiếp tục cứu hộ. “Ngâm nước nhiều giờ, anh em lạnh và đuối sức, nhưng đưa được người ra an toàn là quên hết mệt”, anh Đông nói.

Anh cho biết, càng đi sâu vào vùng trũng, nhà cửa càng chìm trong nước, số người mắc kẹt rất lớn. Ở một số nơi, người dân vẫn ra hiệu cầu cứu nhưng thuyền đã đủ chỗ, nhóm chỉ kịp trao nhu yếu phẩm và hẹn quay lại đón sau.

Gần trưa, tại một khu dân cư ở Tây Nha Trang, nước đã ngập gần 2m, tiếng kêu cứu vọng lên giữa mưa lớn. Mất vài phút, nhóm của anh mới xác định được vị trí một gia đình bốn người đang co cụm trên gác lửng, trong đó người phụ nữ sắp sinh, đã kiệt sức. Anh trấn an rồi lần lượt đưa từng người ra ngoài, nơi đã có lực lượng khác chờ sẵn hỗ trợ.

Trong ba ngày, người dân Hòn Rớ 1 cứu được rất nhiều người, đến mức không nhớ hết con số. Trong 40 thuyền thúng mang đi cứu hộ, hai chiếc bị cuốn trôi, hai chiếc khác bị thất lạc.

Vợ chồng chị Trần Thị Lợi tham gia cứu hộ, cứu trợ người dân trong lũ lịch sử ở Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc

Gần đó, chị Trần Thị Lợi (42 tuổi, Hòn Rớ 1) vừa dọn dẹp nhà sau ba ngày cùng chồng và hàng xóm tham gia cứu hộ, cứu trợ. “Thấy người mắc kẹt, ở nhà lòng không yên”, chị nói.

Từ sáng 20/11, chồng chị - anh Võ Văn Hoan - đã tham gia đội cứu hộ. Chị Lợi nhiều lần gọi nhưng không liên lạc được vì sóng yếu, sau mới biết anh vẫn an toàn. Ở nhà, chị kêu gọi thuyền thúng và tham gia đội cứu trợ tại nút giao Ngọc Hội - điểm tập kết nhu yếu phẩm và nơi có đông người đứng chờ tin thân nhân.

Nhóm của chị đứng ở mép nước đón người được đưa ra, phát nhu yếu phẩm, rồi di chuyển về gần đường D30 và dọc tuyến 23 Tháng 10 để tiếp tục cứu hộ. Họ cứu được một phụ nữ mang thai bảy tháng gần chợ Ga và ứng cứu gần 100 trẻ em bị cô lập tại một nhà thờ, đưa các em bằng thuyền thúng đến khu vực an toàn.

Tối đến, chị trở về nhà và gặp chồng sau một ngày dài. Hai vợ chồng chỉ kịp chợp mắt một lúc rồi lại tiếp tục hành trình cứu hộ suốt ba ngày, cho đến khi nước rút.

Ám ảnh tiếng cầu cứu và những cánh tay chìa ra giữa lũ dữ

“Lần đầu tôi chứng kiến trận lũ kinh hoàng như vậy. Quá khủng khiếp”, anh Hoàng Văn Dũng (33 tuổi) nói về đợt mưa lũ dữ dội ở Khánh Hòa, khiến 22 người tử vong và 20 người bị thương (theo báo cáo của Tỉnh ủy Khánh Hòa đến ngày 25/11).

Nhà anh Dũng ở đường Miếu Bà, phường Tây Nha Trang, bị ngập gần 2m. Vợ con đã sơ tán, còn anh cùng nhân viên túc trực tại điểm kinh doanh ở bãi biển Nha Trang, trên đường Trần Phú.

Khoảng 22h30 ngày 19/11, mưa lớn không dứt. Anh Dũng gọi liên tục cho người thân trong vùng lũ nhưng thuê bao đều khóa máy, mọi liên lạc trở nên vô vọng. Thời điểm này, nhiều khu vực phường Tây Nha Trang và các xã Diên Khánh, Diên Điền, Diên Đồng… ngập sâu. Trên mạng xã hội, nhiều người đăng ảnh, trạng thái cầu cứu và ghi vội số điện thoại, địa chỉ nơi thân nhân đang mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Anh Hoàng Văn Dũng nhớ lại những ngày xuyên dòng lũ, tìm người mắc kẹt. Ảnh: Xuân Ngọc

Trong số những trường hợp được cứu, anh vẫn nhớ rạng sáng 20/11, tại một căn nhà cấp bốn trong hẻm đường Cầu Bè. Nước ngập sâu, hai mẹ con co ro giữa bóng tối, thất thần. Anh vội đưa sữa, bánh ngọt để họ cầm hơi, rồi đưa cả hai lên SUP, không thể để ai ở lại.

Đi được khoảng 300m, dòng nước xiết khiến SUP chao đảo; người mẹ hoảng loạn, đứa trẻ khóc thét. “Tôi liên tục trấn an: ‘Sắp đến nơi rồi, an toàn rồi’, để bé đừng cựa quậy, dễ điều khiển SUP hơn”, anh kể.

Là tay chèo quen thuộc với biển và sông, nhưng lần này địa hình hỗn loạn, nước xiết khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn. Có lúc đi qua đoạn nước xoáy, SUP lật, anh rơi xuống. Ngâm nước lâu, người mệt và đói khiến anh thoáng hoảng sợ. May mắn anh vớ được thanh cửa nên không bị trôi, trấn tĩnh lại rồi tiếp tục hành trình tìm người.

Anh Dũng chia sẻ, nhiều chuyện có thể quên nhưng khoảnh khắc lũ cuốn qua Khánh Hòa thì không bao giờ. Khi được hỏi có sợ nguy hiểm không, anh thừa nhận là có, nhưng vẫn lao vào vì người dân đang chờ được cứu. “Tiến sâu vào vùng lũ, tôi biết rõ mình đang đối mặt hiểm nguy. Nhưng khi nghe tiếng kêu cứu, thấy những cánh tay chìa ra giữa dòng nước, thì dù nguy hiểm đến đâu, tôi vẫn phải vào”, anh nói.



Người dân bị cô lập trong lũ ở Tây Nha Trang được cứu ra ngoài an toàn. Ảnh: Xuân Ngọc

Ngoài anh Đông, vợ chồng chị Thảo, trong đợt mưa lũ ở Khánh Hòa đã có hàng trăm người dân tự nguyện tham gia cứu hộ, cứu trợ. Bên cạnh đó, hơn 15.000 cán bộ, chiến sĩ cũng được huy động để sơ tán dân, cấp phát hàng cứu trợ và khắc phục hậu quả tại các vùng ngập sâu của tỉnh.