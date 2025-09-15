Ngày 15/9, đại diện UBND phường Linh Xuân (TPHCM) xác nhận đang phối hợp với Công an phường và các đơn vị liên quan điều tra vụ việc nhiều học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Triết.

Vụ việc xảy ra vào ngày 5/9, đúng dịp lễ khai giảng năm học 2025-2026 tại trường tiểu học nằm trên đường Hoàng Diệu 2. Theo phản ánh từ phụ huynh, sau khi về nhà, một số học sinh phàn nàn "bánh canh hôm nay cảm thấy thiu thiu".

Đến tối cùng ngày và sáng hôm sau (6/9), các em liên tục có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, đau họng và sốt. Nhiều trường hợp phải được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức để khám và điều trị.

Theo báo cáo của nhà trường gửi UBND phường Linh Xuân, tính đến sáng 6/9, có 74 trong tổng số 1.763 học sinh bán trú xuất hiện triệu chứng ngộ độc, phân bố trên 14 lớp trong tổng số 45 lớp.

Trường tiểu học Nguyễn Văn Triết (phường Linh Xuân, TPHCM).

Trong số này, 3 học sinh phải nằm viện theo dõi và điều trị. Số học sinh bị ảnh hưởng tiếp tục tăng trong những ngày sau đó. Khoảng 14 học sinh đã vắng học, ảnh hưởng đến quá trình học tập. Đến thời điểm hiện tại, các học sinh đã ổn định sức khỏe và trở lại trường học bình thường.

Trong ngày khai giảng, học sinh tham dự lễ từ sáng sớm và có mang theo bánh kẹo. Bữa trưa được phục vụ theo hai ca: Khối 1-2 ăn lúc 10h30, khối 3-4-5 ăn lúc 11h10.

Thực đơn ban đầu thông báo là bánh canh cua nhưng thực tế học sinh được phục vụ bánh canh trứng cút, thịt bằm - có sự thay đổi so với kế hoạch.

Do ngày 6-7/9 rơi vào cuối tuần, đến ngày 8/9, tổ công tác UBND phường Linh Xuân mới có thể làm việc trực tiếp với nhà trường dưới sự chứng kiến của phụ huynh. Kết quả kiểm tra cho thấy bếp ăn, dụng cụ ăn uống sạch sẽ, đầy đủ hóa đơn chứng từ liên quan.

Ban Giám hiệu cùng y tế trường và công ty cung cấp suất ăn đã thăm hỏi các học sinh bị ảnh hưởng. Ngày 7/9, nhà trường yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn gửi mẫu thực phẩm đi xét nghiệm.

Tổ công tác phường Linh Xuân đã yêu cầu nhà trường làm việc lại với công ty cung cấp suất ăn để làm rõ nguyên nhân và có biện pháp xử lý phù hợp. Kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm dự kiến sẽ có sau 7 ngày kể từ khi gửi mẫu.

Hiện Sở An toàn thực phẩm và Sở Y tế TPHCM đã nắm được thông tin và đang phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương xác minh, làm rõ vụ việc.