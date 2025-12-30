Ngày 30/12, Khu Di sản Hoàng thành Thăng Long ra mắt vở diễn Kinh đô Thăng Long và Không gian trải nghiệm số.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cùng các đại biểu ấn nút khai trương trình diễn "Kinh đô Thăng Long".

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội Nguyễn Thanh Quang cho biết, dự án ra mắt với mong muốn đổi mới phương thức tiếp cận di sản, góp phần hình thành một không gian sáng tạo, đánh thức ký ức lịch sử, đưa du khách bước vào dòng chảy nghìn năm Thăng Long - Hà Nội thông qua những câu chuyện, hình ảnh, không gian và các trải nghiệm được thiết kế chọn lọc, giàu tính tương tác.

Màn trình chiếu 3D mapping quy mô lớn trên kiến trúc di tích Đoan Môn đưa khán giả trở về năm 1009, thời khắc mở ra kỷ nguyên Thăng Long - Hà Nội.

Lấy cảm hứng từ những dấu ấn tiêu biểu của triều Lý - triều đại khai sáng Kinh đô Thăng Long, chương trình trình diễn và trải nghiệm số tại Hoàng thành Thăng Long tái hiện sinh động một giai đoạn lịch sử rực rỡ, đặt nền móng cho bản sắc văn hóa và đời sống tâm linh của dân tộc. Điểm nhấn nổi bật là màn trình chiếu 3D mapping quy mô lớn trên kiến trúc di tích Đoan Môn, đưa khán giả như bước qua cổng thời gian, trở về năm 1009, thời khắc mở ra kỷ nguyên Thăng Long - Hà Nội.

Xuyên suốt chương trình, các lát cắt lịch sử như Thiên mệnh rồng bay, Hộ quốc an dân, Dấu ấn di sản triều Lý được thể hiện bằng sự kết hợp hài hòa giữa âm thanh, ánh sáng, hình ảnh chuyển động và không gian kiến trúc thực cảnh. Hình thức thể hiện hiện đại, giàu cảm xúc đã vượt ra khỏi khuôn khổ trình chiếu tư liệu truyền thống, mang đến trải nghiệm nghệ thuật sống động, có chiều sâu.

Bên cạnh vở trình diễn 3D mapping, không gian trải nghiệm đa giác quan được xem là tâm điểm của chương trình. Đây là hệ sinh thái di sản số được thiết lập ngay trong lòng Hoàng thành Thăng Long, nơi công nghệ trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, biến những tư liệu lịch sử thành hành trình trải nghiệm trực quan, hấp dẫn nhiều đối tượng công chúng.

Cùng ngày, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm nghệ thuật Đạo học ngàn năm, nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và những giá trị bền vững của nền giáo dục Việt Nam qua chiều dài lịch sử.

Tác phẩm "Trong đèn" của họa sĩ Phạm Hùng Anh, lấy cảm hứng từ hình ảnh cá chép vượt vũ môn.

Các tác phẩm trong triển lãm sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại để làm sống dậy tinh thần đạo học trong không gian di sản và đời sống hôm nay. Nội dung trưng bày được triển khai theo hai mạch song hành: đạo học, khoa cử, hiền tài và lễ hội Thăng Long - đời sống tinh thần của kinh kỳ xưa, tạo nên sự đan xen hài hòa giữa tính nghiêm cẩn của việc học và không khí rộn ràng, ấm áp của văn hóa dân gian.

Tác phẩm "Kinh kỳ hội" của họa sĩ Lê Thị Thanh, lấy cảm hứng từ các lễ hội truyền thống của Việt Nam.

Các tác phẩm sử dụng đa dạng chất liệu như ánh sáng, gỗ, lụa, kim loại, giấy dó, gốm… kết hợp kỹ thuật sắp đặt và tạo hình hiện đại. Nhiều tác phẩm lấy cảm hứng từ các hình tượng văn hóa quen thuộc như Chu Văn An, sĩ tử, sao Khuê, rồng, phượng, lễ hội truyền thống.

Triển lãm quy tụ các họa sĩ: Phạm Hùng Anh, Nguyễn Tuấn Dũng, Phan Minh Bạch, Lê Thị Thanh, Vũ Xuân Đông, Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Trường Giang, Hồ Sỹ Tiến, Hà Phạm, Vũ Lê Tùng.