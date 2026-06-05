Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Lạng Sơn ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực

Bộ máy vận hành thông suốt, phục vụ ngày càng hiệu quả

Giai đoạn 2017-2024, toàn tỉnh Lạng Sơn đã giảm nhiều đầu mối cơ quan, đơn vị; sắp xếp giảm 32 xã, thị trấn và 668 thôn, khối phố; tinh giản 3.940 biên chế cán bộ, công chức, viên chức. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngay sau khi có chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 234 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và tổ chức hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp.

Từ 194 xã, phường, thị trấn, tỉnh đã sắp xếp còn 65 đơn vị hành chính cấp xã; đồng thời chuẩn bị đầy đủ về nhân sự, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và các điều kiện vận hành cần thiết.

Điểm đáng chú ý, là trong suốt quá trình triển khai, tỉnh không xem việc sắp xếp đơn thuần là "gộp đầu mối", mà hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, phù hợp với đặc thù của một tỉnh miền núi, biên giới, dân cư phân tán như Lạng Sơn.

Theo báo cáo tại hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp vừa diễn ra ngày 1/6 của Tỉnh uỷ Lạng Sơn, bộ máy sau sắp xếp cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt, không làm gián đoạn việc giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Việc rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị được thực hiện chặt chẽ, hạn chế tối đa tình trạng chồng chéo, trùng lặp.

Gần dân hơn, thuận tiện hơn

Sau 1 năm vận hành, hiệu quả rõ nét nhất của mô hình mới thể hiện ở chất lượng phục vụ người dân. Các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã đi vào hoạt động đã giúp nhiều thủ tục trước đây phải thực hiện ở cấp huyện nay được giải quyết ngay tại cơ sở. Việc phân cấp, phân quyền mạnh hơn không chỉ rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ mà còn giảm đáng kể chi phí đi lại cho người dân.

Lạng Sơn triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo lộ trình bài bản, đồng bộ

Ông Hà Hoàng Việt, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Hữu Lũng cho biết, hiện Trung tâm tiếp nhận gần 400 thủ tục hành chính thuộc nhiều lĩnh vực.

Để đáp ứng yêu cầu mới, địa phương đã chủ động đầu tư cơ sở vật chất, bố trí nhân sự phù hợp và thường xuyên tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ.

Nhiều địa phương còn triển khai các mô hình phục vụ thiết thực như giải quyết thủ tục hành chính vào ngày thứ Bảy, hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện hồ sơ trực tuyến, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số.

Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 84.700 hồ sơ hành chính; tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 96,04%; tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 100%.

Chuyển đổi số cũng tạo thêm động lực cho quá trình đổi mới quản trị ở cơ sở. Hiện 100% văn bản hành chính được xử lý trên môi trường điện tử; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt gần 69%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt trên 80%, tăng hơn 37% so với năm 2024.

Thông qua phong trào “Bình dân học vụ số”, các tổ công nghệ số cộng đồng đã hỗ trợ hơn 9.000 người dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số trong đời sống.

Người dân xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn lấy số tự động để làm thủ tục hành chính

Bà Hoàng Thị Thuyết, xã Yên Phúc chia sẻ: “Trước đây muốn làm một số thủ tục đất đai hay đăng ký phương tiện phải đi khá xa. Nay nhiều việc được giải quyết ngay tại xã nên thuận tiện hơn rất nhiều”.

Tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn

Bên cạnh những kết quả tích cực, quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vẫn còn không ít khó khăn. Hiện nay, nhiều xã còn thiếu cán bộ, công chức so với biên chế được giao; hạ tầng công nghệ thông tin tại một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng đội ngũ cán bộ giữa các địa bàn còn chênh lệch; hệ thống liên thông dữ liệu vẫn phát sinh lỗi kỹ thuật, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý hồ sơ…

Mô hình nhận được đánh giá cao từ người dân, góp phần đưa bộ máy hành chính mới vào vận hành ổn định, thông suốt và hiệu quả

Bà Phạm Minh Huệ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lợi Bác, cho biết: “Mô hình mới đã tạo nhiều thuận lợi cho người dân nhưng vẫn còn những khó khăn liên quan đến vận hành hệ thống điện tử và một số thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai. Chúng tôi mong muốn các phần mềm tiếp tục được hoàn thiện để việc xử lý hồ sơ nhanh chóng, hiệu quả hơn”.

Tại hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, ông Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, khẳng định: Chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Theo ông Hoàng Quốc Khánh, mặc dù quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc chung, song mô hình mới đã từng bước phát huy hiệu quả, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, ổn định, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khẳng định: Chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn

Cũng theo ông Hoàng Quốc Khánh, thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; ưu tiên nguồn lực cho cơ sở, nhất là ở những lĩnh vực còn thiếu.