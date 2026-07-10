Ngày 10/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Đối tượng Đào Quang Huy. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến tháng 2/2026, lực lượng chức năng thành lập 6 tổ công tác, đồng loạt khám xét và triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, Phú Thọ và Quảng Ninh.

Quá trình điều tra xác định Đào Quang Huy (SN 1992), Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ số HCT, là người cầm đầu đường dây. Cơ quan công an khám xét trụ sở doanh nghiệp tại Khu đô thị The Manor Nguyễn Xiển (Hà Nội), thu giữ 20 máy tính, 25 điện thoại, nhiều ô tô cùng lượng lớn tài liệu và dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ cuối năm 2021, Huy cùng đồng phạm lập và vận hành website taphoammo.net, xây dựng nền tảng trung gian cho phép người dùng mở gian hàng để quảng bá, mua bán dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội, thư điện tử, dịch vụ xác thực tài khoản và nhiều loại tài nguyên số khác.

Dưới vỏ bọc công ty công nghệ

Để thu hút người dùng, nhóm đối tượng thuê tên miền, sử dụng máy chủ đặt ở nước ngoài và quảng bá trên Facebook, Telegram, TikTok, Instagram, Google. Dưới vỏ bọc doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ, đường dây được tổ chức bài bản với các bộ phận quản trị, kỹ thuật, marketing, chăm sóc khách hàng, kế toán và thanh toán.

Cơ quan công an làm việc với các đối tượng liên quan. Ảnh: CACC

Dữ liệu điện tử trích xuất cho thấy hệ thống có hơn 1,35 triệu tài khoản đăng ký và hơn 46.000 gian hàng, trong đó trên 3.000 gian hàng hoạt động, phát sinh hơn 53 triệu giao dịch. Doanh thu sơ bộ của sàn đạt hơn 400 tỷ đồng. Nhóm điều hành thu phí trung gian 3-5% mỗi giao dịch, hưởng lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, đây là sàn giao dịch dữ liệu và tài nguyên số hoạt động theo mô hình trung gian thanh toán, thực hiện kiểm duyệt người bán, bảo đảm giao dịch và giải quyết tranh chấp giữa các bên.

Hoạt động của đường dây không chỉ xâm phạm quyền riêng tư của công dân mà còn cung cấp nguồn dữ liệu phục vụ các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo danh tính, tạo lập tài khoản ảo và nhiều loại tội phạm khác trên không gian mạng.

Qua rà soát, cơ quan điều tra xác định đã có trường hợp sử dụng tài khoản mua từ hệ thống để thực hiện hành vi lừa đảo, cho thấy hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân đã trở thành một mắt xích trong chuỗi tội phạm công nghệ cao.

Cơ quan điều tra đánh giá vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, kéo dài nhiều năm, sử dụng hạ tầng kỹ thuật đặt ở nước ngoài để che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn cho công tác truy vết và xác minh.

Theo Công an TP Hà Nội, việc triệt phá đường dây góp phần ngăn chặn nguồn dữ liệu bị lợi dụng để thực hiện tội phạm mạng, bảo vệ quyền riêng tư, lợi ích hợp pháp của người dân và bảo đảm an ninh dữ liệu quốc gia.