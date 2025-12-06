Lamborghini có thể chọn bất kỳ nơi nào trên thế giới để ra mắt chiếc Temerario độc bản của mình: một buổi chạy thử kín ở Italy, đường thử chuyên dụng hay sự kiện riêng dành cho khách VIP. Nhưng hãng đã quyết định mang mẫu xe này đến Art Basel Miami, một trong những sự kiện nghệ thuật đương đại lớn nhất hành tinh.

Điều đó cho thấy Lamborghini muốn đặt Temerario như một "kiệt tác nghệ thuật”, vượt xa ý nghĩa của những con số hay thành tích vòng chạy, dù chiếc xe sở hữu giới hạn vòng tua 10.000 vòng/phút và động cơ V8 hybrid tăng áp kép hoàn toàn mới. Tại Art Basel, Temerario được giới thiệu như một tác phẩm nghệ thuật, đứng cạnh các tác phẩm điêu khắc... mà không hề bị lạc lõng. Dù bước sang kỷ nguyên điện hóa, Lamborghini muốn khách hàng cảm nhận rằng họ đang mua một bản sắc, một tác phẩm nghệ thuật, chứ không chỉ là siêu xe tốc độ. Và Temerario chính là minh chứng hoàn hảo.

Trình diễn như một tác phẩm nghệ thuật

Điều gây ấn tượng đầu tiên khi tấm màn được kéo lên không phải tiếng gầm của động cơ V8, mà là lớp sơn. Chiếc Temerario này sở hữu hiệu ứng sơn pha lê, được thực hiện hoàn toàn bằng tay trong hơn 320 giờ.

Ba tông màu Verde Shock, Grigio Maat và Nero Nemesis hòa vào nhau theo một bố cục phức tạp, nhấn theo từng đường khí động học trên thân xe. Ngay cả khi thiết kế nguyên bản của Temerario đã rất nổi bật, lớp sơn thủ công này khiến mọi góc nhìn trở nên cuốn hút hơn.

Lamborghini tạo hiệu ứng hình ảnh chuyển động, có chiều sâu và các lớp màu xuất hiện trước khi người xem kịp hình dung toàn bộ hình dáng chiếc xe. Bề mặt sơn gần như được “tạc” nên bằng ánh sáng.

Gói Alleggerita tiếp tục gia tăng ấn tượng thị giác với nhiều chi tiết sợi carbon. Trên đường đua, chất liệu này giúp giảm trọng lượng; nhưng tại Art Basel, nó trở thành những điểm nhấn thị giác.

Khoang lái tiếp tục tôn vinh nghệ thuật chế tác

Bên trong, ngôn ngữ thiết kế tiếp nối mà không lặp lại. Ghế thể thao màu Grigio Octans được phối với các đường viền Verde Scandal tinh tế. Đáng chú ý, hiệu ứng sơn pha lê bên ngoài tiếp tục xuất hiện ở một số chi tiết nội thất, bao gồm cả nắp bảo vệ nút khởi động, biến một chi tiết chức năng thành điểm nhấn nghệ thuật.

Các đường thêu Selleria được thực hiện công phu, tạo hiệu ứng gần như ba chiều cho logo Temerario và biểu tượng chú bò phía sau ghế. Công đoạn hoàn thiện mang phong cách của ngành thời trang cao cấp hơn là nội thất ô tô thông thường.

Vì là mẫu xe “đặt riêng” của chương trình Ad Personam, Temerario sở hữu một tấm plaque chứng nhận cấu hình độc bản dành riêng cho một khách hàng duy nhất.

Temerario hiện là mẫu siêu xe thương mại duy nhất đạt vòng tua 10.000 vòng/phút. Khối động cơ V8 hybrid tăng áp kép hoàn toàn mới.

CEO Stephan Winkelmann mô tả Temerario là “tuyên ngôn cho triết lý cá nhân hóa là chân giá trị của sự xa xỉ”, đồng thời nhấn mạnh đây là thời điểm “công nghệ đột phá gặp gỡ tay nghề thủ công”.

Việc Lamborghini chọn Art Basel thay vì đường đua cho thấy mẫu xe này được tạo ra để bộc lộ tính cá nhân hóa. Lớp sơn pha lê, nội thất chế tác tinh xảo, tích hợp kỹ thuật số và động cơ hybrid V8, tất cả thể hiện hướng đi mà hãng đang theo đuổi: sức mạnh song hành cùng bản sắc.

Theo Hotcars

