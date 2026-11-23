Barca bước vào trận làm khách của Sabah ở vòng phân hạng Champions League mà không có Lamine Yamal vì lý do sức khỏe.

Lamine Yamal sẽ không cùng Barcelona bay tới Baku để chuẩn bị cho trận gặp Sabah ở lượt thứ 4 vòng phân hạng Champions League, lúc 0h45 ngày 26/11 (giờ Hà Nội).

Theo xác nhận của Barca, Lamine Yamal bị đau nhẹ ở mắt cá chân phải và sẽ ở lại trung tâm Joan Gamper nghỉ ngơi.

Yamal vắng mặt trong trận đấu Champions League sắp tới của Barca. Ảnh: FCB

Quyết định được thống nhất giữa ngôi sao số 10, ban huấn luyện của Hansi Flick và lãnh đạo CLB sau khi Yamal phải thi đấu với cường độ cao trong những tuần qua.

Barcelona cho rằng Yamal cần nghỉ và trận gặp đại diện Azerbaijan là dịp thích hợp. Anh chỉ bị đau nhẹ, chưa đến mức chấn thương.

Việc cho Yamal nghỉ là biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh để mật độ thi đấu dày ảnh hưởng đến thể trạng của một trong những cầu thủ quan trọng nhất đội. Vì lý do tương tự, anh từng bỏ lỡ trận Tây Ban Nha thắng CH Czech trong đợt tập trung vừa qua.

Ngoài ra, trong thời gian làm nóng trước trận gặp Villarreal ở vòng 13 La Liga, Lamine Yamal cần đội ngũ y tế Barca chăm sóc mới có thể thi đấu.

Yamal đá hỏng phạt đền trong thế trận Villarreal bất ngờ dẫn 2-0 chỉ sau 7 phút. Dù vậy, anh gián tiếp tham gia vào 2 bàn thắng giúp Barca ngược dòng thắng 3-2.

Lịch thi đấu dày đặc sắp tới cũng là một yếu tố quan trọng trong quyết định Yamal nghỉ ngơi.

Sau chuyến làm khách ở Baku, Barca sẽ bước vào loạt trận khó hơn, bắt đầu với Deportivo rồi Atletico Madrid, cùng các trận tiếp theo ở La Liga và cuộc đối đầu Man City tại Champions League. Hansi Flick muốn Yamal có thể trạng tốt nhất cho giai đoạn này.

Lamine Yamal giữ vai trò chủ chốt trong kế hoạch của HLV người Đức và có ảnh hưởng lớn đến lối chơi tấn công của Barca.

Việc nghỉ trận ở Baku sẽ giúp Yamal hồi phục thể lực trước khi bước vào chuỗi trận mà đội bóng một lần nữa cần anh chơi với phong độ cao nhất. Theo Barca, số 10 sẽ trở lại ở trận Deportivo.

Barca hiện xếp thứ 5 Champions League với 9 điểm sau 4 lượt trận. Yamal đóng góp 3 bàn và 4 kiến tạo.