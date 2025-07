‘Thần đồng’ Barca nhận được 3.310 điểm từ cuộc bỏ phiếu của 133 giám khảo, trong đó bao gồm các nhà báo của tờ Marca.

Lamine Yamal chiến thắng Cầu thủ hay nhất mùa 2024/25 do Marca bỏ phiếu bầu chọn. Ảnh: Marca

Với số điểm này, Lamine Yamal đứng đầu danh sách “Marca 100”, buộc đối thủ nặng ký Ousmane Dembele (PSG) phải về nhì. Xếp thứ 3 là một thành viên khác của đội bóng nhà giàu nước Pháp – Vitinha.

Yamal có chiến dịch 2024/25 hết sức tuyệt vời, ghi 18 bàn cùng 25 pha kiến tạo cho Barca trên mọi đấu trường. Điều thu hút là thứ bóng đá sao trẻ tuyển Tây Ban Nha mang lại, cũng như khả năng tạo ra sự khác biệt trên sân.

Trên sân cỏ, Lamine Yamal trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi 17 (mùa vừa qua) – hiện đã sang tuổi 18 (13/7), khiến mọi người phải kinh ngạc. Đó có lẽ là lý do khiến anh nhận được số điểm cao nhất từ các thành viên BGK do Marca tổ chức.

Lamine Yamal cho thấy sự cải thiện vượt bậc về khả năng của mình theo thời gian. Chẳng hạn, ở mùa giải 2023/24, cầu thủ này chỉ có 96 lần rê bóng thành công, nhưng ở chiến dịch vừa qua, con số ấy là 245.

Yamal và Dembele là 2 ứng viên nặng ký của Quả bóng vàng 2025. Ảnh: BeSoccer

Anh cũng phát triển mạnh mẽ về ngoài hình, cơ thể vạm vỡ hơn và cao thêm đến 10cm trong năm qua – từ 1m71 lên 1m81.

Yamal và Dembele hiện được xem cũng đang ‘đua’ nhau quyết liệt ở danh hiệu Quả bóng vàng 2025. Ngôi sao PSG có lợi thế vô địch Cúp C1 cùng PSG, với một vai trò nổi bật, đóng góp 35 bàn thắng và 16 kiến tạo trên mọi đấu trường.

Tuy nhiên, anh không giữ được sự ổn định ấy ở kỳ FIFA Days tháng 6 cùng tuyển Pháp tại Nations League cũng như khá mờ nhạt ở FIFA Club World Cup. Với Yamal là cú ăn 3 cuộc nội với Barca và tuy phải dừng chân ở bán kết Champions League nhưng để lại dấu ấn mạnh mẽ.

Người chiến thắng Quả bóng vàng 2025 sẽ được xướng tên vào 22/9 tới.