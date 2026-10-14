Kể từ lúc HLV Frank Lampard đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá hơn 30 tỷ đồng, đội bóng Coventry do ông dẫn dắt thắng liền hai trận ở Ngoại hạng Anh.

Frank Lampard đang giúp Coventry xoay chuyển tình thế tại Premier League nhờ chiếc đồng hồ trị giá 880.000 bảng Anh (khoảng 30,2 tỷ đồng).

Cựu tiền vệ Chelsea gần đây xuất hiện với chiếc Patek Philippe Grand Complications mới trên cổ tay. Trùng hợp đáng kinh ngạc là Coventry thắng cả hai trận kể từ khi ông bắt đầu đeo món phụ kiện đắt giá này.

Coventry toàn thắng kể từ lúc Lampard đeo chiếc đồng hồ đắt tiền - Ảnh: SunSport

Chiếc đồng hồ mới của Lampard là mẫu Patek Philippe 5316/50P-001, có giá niêm yết 880.000 bảng. Đây chắc chắn là một trong những món phụ kiện có mức giá gây choáng nhất từng xuất hiện trên băng ghế huấn luyện tại Ngoại hạng Anh.

Sự xuất hiện của chiếc đồng hồ cũng trùng với thời điểm Coventry bắt đầu tìm lại nhịp điệu sau khởi đầu ác mộng khi trở lại giải đấu cao nhất nước Anh.

Đoàn quân của Lampard thua cả 4 trận đầu tiên tại Premier League, thậm chí không ghi nổi bàn nào, trước chuyến làm khách trên sân Nottingham Forest hồi tháng trước.

Nhưng kể từ lúc chiếc Patek mới xuất hiện trên cổ tay nhà cầm quân người Anh, Sky Blues đã xuất sắc đánh bại Nottingham Forest 1-0 rồi Newcastle 4-1.

Chiếc đồng hồ đắt giá của Lampard sở hữu vỏ bạch kim cùng mặt số bằng tinh thể sapphire màu xanh khói. Bộ máy tinh xảo tích hợp cơ chế tourbillon, chức năng điểm chuông báo giờ, phần tư giờ và phút, cùng lịch vạn niên.

Lampard tiếp quản Coventry hồi tháng 11/2024, khi đội bóng đang chật vật ở vị trí thứ 17 tại Championship, trước khi đưa CLB trở lại Premier League mùa giải trước.

Sau khởi đầu đầy thất vọng tại sân chơi cao nhất nước Anh, Coventry thắng cả hai trận kể từ khi chiếc Patek đắt giá xuất hiện.

Có lẽ lúc này, người hâm mộ Sky Blues chỉ mong HLV của mình đừng bao giờ tháo nó ra.