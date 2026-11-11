Lần đầu đến chợ “đồng bào” ở Lâm Đồng, khách du lịch bất ngờ, tranh thủ mua các loại đặc sản, thực phẩm sạch, độc đáo, hiếm có khó tìm.

Chợ “đồng bào”

Chị Nhung (người đứng) bày bán các mặt hàng thực phẩm của mình tại chợ "đồng bào"

14h, sau cơn mưa đầu giờ chiều, chị Ka Nhung (45 tuổi, xã Bảo Thuận, Lâm Đồng) địu con nhỏ sau lưng đem số rau rừng vừa khai thác được ra ven con đường nhỏ cách quốc lộ 20 chưa đầy 30m bày bán.

Khi chị có mặt, một đoạn dài con đường nhỏ đã chật kín người bán, khách mua. Chị Nhung cho biết, đoạn đường này được bà con địa phương gọi với cái tên quen thuộc là "chợ đồng bào".

Vừa bày biện các mặt hàng của mình, chị Nhung vừa chia sẻ: “Tôi đã bán ở chợ này 15 năm. Trước đây, tôi gùi rau, trái cây rừng… đi bán dạo.

Khi chợ này họp ở ven quốc lộ 20, tôi cũng gùi rau đến bán. Sau này, để đảm bảo an toàn giao thông, bà con dời vào bán ở ven con đường nhỏ.

Khi chị Nhung có mặt, chợ đã chật kín người bán, khách mua

Lâu dần, nơi đây hình thành một chợ nhỏ. Gọi là chợ “đồng bào” vì đa số người bán tại đây là đồng bào Cơ Ho. Chợ cũng nằm trong khu vực làng của người Cơ Ho”.

Chợ "đồng bào" nói trên thuộc địa bàn thôn Đồng Lạc 1 (xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng). Chợ nằm cách trục quốc lộ 20 khoảng 30m. Nếu di chuyển trên quốc lộ 20, khách có thể tìm vị trí trường mẫu giáo Đinh Lạc rồi đi vào khoảng 30m sẽ thấy khu chợ chiều độc đáo này.

Không như nhiều chợ dân sinh khác, chợ đồng bào không họp vào buổi sáng mà chỉ họp vào khoảng 14h30 đến chiều tối.

Nguyên nhân là do chợ chủ yếu phục vụ bà con nông dân đi nương rẫy về, tranh thủ ghé mua thực phẩm để nấu bữa chiều. Buổi sáng là thời điểm người bán vào rừng, đến suối, hồ… khai thác các loại rau, củ, quả, thủy sản.

Một số loại thực phẩm được biết đến như đặc sản tại địa phương gồm: lá bép, rau bèo, cà đắng, dưa chuột...

Sau khi thu hoạch các sản vật, nhiều người trực tiếp đem các mặt hàng này đến chợ đứng bán. Dù có quy mô khiêm tốn nhưng chợ đồng bào cũng đa dạng thực phẩm.

Tại đây, đa số người bán bày biện các loại rau, củ, trái cây vốn là đặc sản địa phương, được khai thác từ rừng núi như: đọt mây, rau dớn, lá bép, rau bèo, cà đắng, măng le, bầu hồ lô, dưa chuột, bí đỏ…

Ngoài các loại rau, bà con còn bán một số loài thủy sản được đánh bắt từ suối, hồ, ruộng lúa như: cua, cá, ếch, ốc, lươn… Chợ cũng bày bán một số loại trái cây, gạo tự trồng…

Đông đảo người dân chọn mua các loại thủy sản được đánh bắt từ sông, suối...

Đặc sản hiếm có khó tìm

Chị Minh (50 tuổi, xã Bảo Thuận) là khách hàng quen của chợ đồng bào. Trước đây, chị thường đến chợ Đinh Lạc cách nhà không xa để mua thực phẩm.

Tuy nhiên sau này, khi biết đến chợ đồng bào, chiều nào chị cũng đến chợ từ sớm để chọn được các loại thực phẩm là đặc sản địa phương.

Chị chia sẻ: “Chợ hầu như tập trung các sản vật độc đáo có trong văn hóa ẩm thực của người dân địa phương như: lá bép, đọt mây, cà đắng, bầu hồ lô…

Chị Minh đặc biệt thích các loại rau rừng tại chợ

Điểm tôi thích nhất là đa số rau, củ, quả, thủy sản được người dân khai thác trực tiếp từ rừng núi, hồ, suối…chứ không phải nhập từ nơi khác về bán lại. Vì vậy, thực phẩm ở đây đảm bảo độ tươi ngon, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật".

Các mặt hàng được bày bán tại chợ cũng có giá cả phải chăng. Những loại rau củ thông dụng như: cải, cà chua, dưa chuột, bầu hồ lô, bí đỏ... có giá từ 10.000 - 15.000 đồng/kg.

Đối với các loại rau có số lượng khan hiếm, cần nhiều công sức khai thác từ rừng như rau bép, rau bèo... có giá từ 80.000 - 100.000 đồng/kg. Các loại thủy sản đánh bắt từ suối, hồ có giá từ 30.000 đồng/kg.

Hiện nay, chợ không chỉ thu hút người dân địa phương mà còn được khách du lịch đến trải nghiệm. Nhiều khách tỏ ra bất ngờ, thích thú khi biết chợ gần như chỉ kinh doanh sản vật rừng, đặc sản địa phương.

Càng về chiều, chợ càng đông

Không chỉ mua các loại thực phẩm, nhiều người còn tranh thủ chụp ảnh, ghi hình giới thiệu khu chợ đặc biệt này trên mạng xã hội.

Trên đường đưa cả nhà đi du lịch, chị Hằng (54 tuổi, TP Đồng Nai) tranh thủ ghé vào chợ đồng bào trải nghiệm. Chị và người thân bất ngờ khi thấy thực phẩm tại đây trông “ngon mắt” nên tranh thủ mua.

Lần đầu đến chợ, chị Hằng ấn tượng và khẳng định các loại thực phẩm ở đây tươi ngon, an toàn

“Là người nội trợ chính trong nhà, tôi có kinh nghiệm nhận biết rau củ, quả tươi ngon, chất lượng. Khi đến chợ 'đồng bào', tôi thấy thực phẩm ở đây rất tươi ngon.

Tôi không tìm được các loại rau củ độc đáo, tươi, sạch, đem lại cảm giác yên tâm sử dụng như thế này ở chợ nơi mình sinh sống. Vì thấy quá ngon nên tôi mua nhiều, đem về nhà sử dụng, làm quà cho người thân”, chị Hằng chia sẻ.

Ảnh: Hà Nguyễn