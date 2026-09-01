Sáng 1/9, tại các chợ truyền thống bán hải sản tại TP. Quảng Ninh, khung cảnh khác thường ngày khi có lượng khách du lịch tìm về chật kín lối đi. Hầu như mọi người tới đây để tìm mua tôm, cá tươi ngon với giá cả phải chăng và trải nghiệm không khí chợ truyền thống bán hải sản ngay sát biển.

Du khách đổ về chợ Cái Dăm chật kín lối đi giữa các sạp hàng

Tại chợ Cái Dăm, phường Bãi Cháy, TP. Quảng Ninh, từng dòng người nối nhau chật kín đường đi giữa các sạp bán hải sản.

Ngoài việc mua đồ về làm quà, du khách tới đây còn để tận mắt thấy hải sản tươi rói còn bơi trong chậu.

Hải sản tươi rói là sự lựa chọn cho tất cả du khách tới đây

Dạo qua một vòng chợ, các chủ sạp thường có từ 3 người trở lên để hỗ trợ bán hàng. Mỗi người một nhiệm vụ như chào mời khách, cân đồ, đóng gói hàng, tạo nên vẻ nhộn nhịp khi đông người hơn thường ngày.

Chủ sạp hàng bận bịu đóng gói hải sản vào thùng xốp cho du khách mang đi

Tiểu thương ở chợ cho biết, mặc dù vào dịp nghỉ lễ nhưng giá hải sản không biến động lớn. Cụ thể, các tiểu thương bán mực trứng giá 220.000 đồng/kg, bề bề trứng 220.000 đồng/kg, ghẹ xanh 350.000 đồng/kg, tôm rảo biển 320.000 đồng/kg, ốc hương 250.000 đồng/kg, ngao hoa 80.000 đồng/kg...

Vào dịp nghỉ lễ, giá hải sản không có nhiều biến động, tất cả đều được thu mua từ sáng sớm để phục vụ du khách

Ngoài ra, mặt hàng hải sản khô cũng được ưa chuộng, những quầy hàng này lúc nào cũng đông người ghé qua và đặt mua.

Cảnh nhộn nhịp chào mời khách hàng mua hải sản tại chợ Cái Dăm

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, ngày 31/8, TP. Quảng Ninh ước đón 110.000 lượt du khách, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách lưu trú ước đạt 41.000 lượt, tăng 34% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch ước đạt 350 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ năm 2025.

Từng đoàn khách mang theo thùng xốp hải sản ưng ý sau khi lựa chọn

Hải sản tươi sống được du khách lựa chọn

Ảnh: Phạm Công