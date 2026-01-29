Trước khi nhập viện khoảng 3 ngày, ông L.V.T đau bụng âm ỉ quanh rốn và vùng hố chậu phải, không buồn nôn, không nôn, không rõ sốt nên chủ quan chưa đi khám.

Sau đó, tình trạng đau bụng của ông T. tăng dần, đau dữ dội và liên tục nên người bệnh được đưa vào Bệnh viện Bãi Cháy. Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận người bệnh chướng bụng, gồng cứng, đau khắp bụng, cảm ứng phúc mạc rõ.

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy thực hiện ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy ông T. có nhiều khí và dịch tự do trong ổ bụng, kèm cấu trúc dạng bã thức ăn, thâm nhiễm rộng mạc nối - mạc treo, dày thành quai ruột non.

Hình ảnh gợi ý tổn thương u trong ổ bụng đã vỡ. Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Ban đầu, người bệnh được nội soi ổ bụng thăm dò ghi nhận nhiều dịch bẩn, tổ chức nhầy lan tỏa khắp ổ bụng, phúc mạc viêm đỏ, vùng hố chậu phải có khối cứng chắc, thâm nhiễm, không di động. Ê-kíp phẫu thuật quyết định chuyển mổ mở để xử trí triệt để.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ xác định nguyên nhân là viêm phúc mạc do vỡ khối u nhầy lớn xuất phát từ ruột thừa. Khối u kích thước khoảng 15cm, đã vỡ, tổ chức nhầy lan rộng và xâm lấn thành bụng vùng hố chậu phải, không còn nhận diện rõ hình thể ruột thừa.

Ê-kíp phẫu thuật do bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Trưởng khoa Ung bướu 1, Bệnh viện Bãi Cháy trực tiếp thực hiện đã tiến hành cắt đại tràng phải, vét hạch, làm hậu môn nhân tạo hồi tràng, rửa sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu.

Ca mổ được tiến hành thận trọng do khối u thâm nhiễm rộng, dính nhiều, nguy cơ biến chứng cao. Sau phẫu thuật một tuần, hiện sức khỏe người bệnh đã ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.