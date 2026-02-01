Bệnh viện Nguyễn Trãi (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa cứu sống một nam thanh niên nhập viện trong tình trạng nguy kịch do thuyên tắc phổi nặng. Theo đó, anh Đ.T.P (21 tuổi, ngụ TPHCM) được đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng huyết áp giảm mạnh, khó thở nghiêm trọng và có biểu hiện suy tuần hoàn.

Hai ngày trước nhập viện, anh P. đột nhiên cảm thấy khó thở sau buổi tập thể thao. Nghĩ là triệu chứng nhẹ, anh tự mua thuốc uống và thấy tình trạng thuyên giảm nên vẫn đi làm như thường lệ.

Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của anh P. đột ngột chuyển biến xấu, cơn khó thở trở nên dữ dội, cảm giác thiếu không khí trầm trọng, ảnh hưởng cả hai pha hít vào và thở ra. Qua thăm khám ở một bệnh viện gần nhà, anh P. được phát hiện mắc thuyên tắc phổi và lập tức chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Nguyễn Trãi.

Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh đang trong tình trạng sốc tắc nghẽn do thuyên tắc phổi - một cấp cứu y khoa có thể gây tử vong nếu không được xử lý kịp thời.

Sau khi hội chẩn với chuyên khoa Tim mạch, ê-kíp cấp cứu quyết định áp dụng phác đồ tiêu sợi huyết. Chỉ sau 30 phút điều trị, anh P. có những dấu hiệu tích cực: hô hấp dần đều, huyết áp trở lại bình thường, nhịp tim ổn định hơn.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Trần Việt Hùng, thuyên tắc phổi ở mức độ nặng rất ít xảy ra với nam giới trong độ tuổi này, nhất là khi không có yếu tố thuận lợi như chấn thương, sử dụng chất kích thích, thuốc men hoặc mắc bệnh ung thư.

Sau khi bệnh nhân qua cơn nguy hiểm, ê-kíp tiến hành loạt xét nghiệm chuyên sâu để truy tìm căn nguyên. Kết quả cho thấy P. có các chỉ số Lupus Anticoagulant, Anti β2 Glycoprotein I IgG và Anti Cardiolipin IgG đều ở ngưỡng dương tính.

Các bác sĩ kết luận anh P. mắc hội chứng kháng phospholipid - một rối loạn đông máu không thường gặp và càng hiếm hơn ở nam giới. Sau 10 ngày, bệnh nhân xuất viện với tình trạng sức khỏe ổn định, các chỉ số sinh tồn trong mức cho phép. Anh được chỉ định dùng thuốc kháng đông dài hạn (kháng vitamin K) để phòng ngừa nguy cơ tái phát.

Bác sĩ Hùng khuyến cáo, người dân cần đến cơ sở y tế ngay khi phát hiện các triệu chứng: khó thở đột ngột không rõ lý do, cảm giác thiếu không khí, đau vùng ngực, tim đập nhanh, ra mồ hôi bất thường. Ngoài ra, những biểu hiện như chóng mặt, huyết áp giảm đột ngột, ngất xỉu, nhịp tim tăng nhanh kèm theo mệt mỏi hoặc một bên chân sưng đau cũng cần được quan tâm và thăm khám kịp thời.