Lễ thượng cờ hằng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập ASEAN đã trở thành thông lệ đáng tự hào của tất cả các nước thành viên ASEAN. Sự kiện này nhằm tôn vinh các giá trị chung và cam kết thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác của ASEAN dưới mái nhà chung là Cộng đồng ASEAN, vì hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung của khu vực.

Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện nghi thức thượng cờ ASEAN

Đây là nghi thức mà các nước thành viên ASEAN cử hành vào dịp kỷ niệm thành lập ASEAN hằng năm

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, lá cờ ASEAN tung bay là biểu tượng của bản sắc, tình đoàn kết và những khát vọng chung của toàn khu vực. Sự kiện năm nay càng thêm phần ý nghĩa khi diễn ra cùng thời điểm Việt Nam kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026), qua đó khẳng định các giá trị trường tồn về độc lập, tự chủ, đoàn kết và hợp tác.

Nhìn lại chặng đường 59 năm, từ quyết định lịch sử thay thế sự chia rẽ bằng đối thoại và hợp tác, ASEAN ngày nay đã phát triển thành một cộng đồng hòa bình, tiến bộ và thịnh vượng chung, với nền kinh tế quy mô 3,9 nghìn tỷ USD và dân số gần 700 triệu người.

ASEAN đang nổi lên như một thị trường thống nhất năng động, được thúc đẩy bởi sự hội nhập, đổi mới, kết nối và cạnh tranh.

Cờ ASEAN mang 4 màu xanh, đỏ, trắng và vàng, với biểu tượng nhánh lúa màu vàng ở giữa để thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết, thống nhất giữa các nước thành viên và khát vọng hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của cả khối

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho rằng ASEAN đang bước vào một kỷ nguyên mới, đòi hỏi những nỗ lực tập thể lớn hơn. Năm nay, với vai trò Chủ tịch của Philippines cùng chủ đề "Cùng chèo lái tương lai chung", ASEAN đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong năm đầu tiên thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 trên các trụ cột về hòa bình và an ninh, thịnh vượng và trao quyền cho người dân.

Tuy nhiên, một thế giới ngày càng bị cạnh tranh và phân mảnh đòi hỏi ASEAN phải đưa ra một lựa chọn mang tính quyết định: hoặc thích nghi với những lực lượng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, hoặc tăng cường năng lực tập thể để định hình tương lai của chính mình.

Bộ trưởng đã nêu bật 3 định hướng cốt lõi cho ASEAN, bao gồm: Kết quả, Tự cường và Sẵn sàng.

Theo đó, "Kết quả" phải là thước đo thực sự cho sự thành công của ASEAN. Các cam kết phải được chuyển thành những kết quả hữu hình mang lại lợi ích cho người dân thông qua thương mại thông suốt hơn, kết nối mạnh mẽ hơn, việc làm tốt hơn và dịch vụ công được cải thiện. Điều này đòi hỏi trách nhiệm rõ ràng, nguồn lực đầy đủ và sự liên kết chặt chẽ hơn giữa các quyết định khu vực và hành động quốc gia.

ASEAN phải chuyển từ quy trình sang kết quả, từ tham vấn sang phối hợp, từ đồng thuận về nguyên tắc sang đồng thuận trong hành động.

Tham dự Lễ thượng cờ có Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, đại sứ, đại biện, đại diện các nước ASEAN và các nước đối tác của ASEAN, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành

Về "Tự cường", đây chính là nền tảng sức mạnh giúp ASEAN vượt qua các bất ổn địa chính trị, bảo vệ lợi ích chung và duy trì tự chủ chiến lược, nhất là khi năm nay kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC). Việc tăng cường khả năng tự cường cũng đòi hỏi phải nâng cao an ninh kinh tế, các điều kiện xã hội và khả năng thích ứng với sự ủng hộ kiên định, lòng tin và sự hợp tác của các đối tác và bạn bè.

Sự "Sẵn sàng" định hình một ASEAN hướng tới tương lai bằng cách chủ động đón nhận sự thay đổi, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ một cách có trách nhiệm để duy trì sự nhạy bén và năng lực cạnh tranh.

Nhắc lại kỷ niệm 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định ASEAN không chỉ là ưu tiên chiến lược, là trụ cột trung tâm trong chính sách đối ngoại mà còn là ngôi nhà chung và một phần không thể thiếu trong hành trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng vươn tới hai mục tiêu thế kỷ: trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, tương lai của Việt Nam gắn bó chặt chẽ với thành công chung của ASEAN.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu

Bộ trưởng khẳng định một ASEAN vững mạnh hơn sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn cho Việt Nam và ngược lại, một Việt Nam vững mạnh sẽ đóng góp ý nghĩa hơn cho ASEAN.

"Lá cờ ASEAN được kéo lên hôm nay không chỉ thể hiện lịch sử chung mà còn là tương lai chung của chúng ta. Một tương lai được dẫn dắt bởi những kết quả thực hiện các cam kết, khả năng tự cường giúp củng cố sự đoàn kết và thịnh vượng và sự sẵn sàng cho phép chúng ta dự báo sự thay đổi và định hình tương lai", Bộ trưởng nhấn mạnh.