Khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ hiện diện giữa lòng Perth đã mang đến niềm tự hào và xúc động sâu sắc cho cộng đồng người Việt tại Tây Australia, như một lời khẳng định vị thế và bản sắc Việt Nam.

Buổi lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh do Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh chủ trì, quy tụ gần 200 khách mời.

Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh tại Perth, Australia. Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth

Trong không khí trang nghiêm, quốc thiều hai nước Việt Nam và Australia vang lên, hòa cùng tiếng hát của các đại biểu tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh nhắc lại ý nghĩa lịch sử trọng đại của ngày 2/9/1945 - thời khắc mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Trải qua 81 năm, tinh thần ấy vẫn tiếp tục soi đường cho khát vọng xây dựng một đất nước hòa bình, thống nhất, dân chủ, phồn vinh và hội nhập sâu rộng với thế giới.

Ông cho biết, kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ, Việt Nam hiện đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, có 99 cơ quan đại diện ở nước ngoài, xác lập 45 khuôn khổ đối tác toàn diện hoặc cao hơn, và là thành viên của 70 tổ chức quốc tế.

Về kinh tế, Việt Nam duy trì quan hệ thương mại, đầu tư với 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, tham gia 17 hiệp định thương mại tự do.

Những con số được dẫn ra cũng cho thấy đà tăng trưởng ấn tượng: GDP năm 2025 đạt 8,02%, quy mô nền kinh tế khoảng 514 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao và lọt top 20 nền kinh tế thương mại hàng đầu thế giới.

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang trang mới

Một điểm nhấn quan trọng khác là sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Australia, đặc biệt sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia hồi giữa tháng 8.

Chuyến thăm đã mang lại nhiều văn kiện, thỏa thuận hợp tác quan trọng trên các lĩnh vực nông nghiệp bền vững, thực thi pháp luật trên biển, hợp tác biên giới, giáo dục nghề nghiệp, kinh tế số, y tế và hàng không.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth

Tổng Lãnh sự nhấn mạnh, dù xa cách về địa lý, hai nước có nhiều điểm tương đồng và lợi ích chung: cùng cam kết với chuyển đổi năng lượng, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, gìn giữ hòa bình, ổn định khu vực, coi giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực phát triển then chốt.

Ông cũng dành lời khen ngợi đặc biệt cho cộng đồng người Việt tại Tây Australia vì những đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước, cũng như nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa và hướng về quê hương.

Trong khi đó, Thủ hiến Tây Australia Roger Cook khẳng định quan hệ giữa Việt Nam và Tây Australia đang trên đà phát triển tích cực, với nhiều dư địa để thúc đẩy thương mại và đầu tư, nhất là trong khai thác tài nguyên, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp bền vững, giáo dục, du lịch và giao lưu văn hóa.

Ấn tượng trước tốc độ tăng trưởng kinh tế và sự phát triển năng động của Việt Nam, ông cho rằng đây là nền tảng quan trọng mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho doanh nghiệp hai bên, đồng thời khẳng định Việt Nam giữ vị trí then chốt trong chiến lược tăng cường gắn kết của Tây Australia với Đông Nam Á.

Cờ Việt Nam chiếu sáng trên Tòa thị chính Perth. Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth

Thủ hiến cũng đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Tây Australia trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, khoa học, nông nghiệp, cũng như vai trò trong việc gìn giữ sự đa dạng văn hóa của bang.

Ông bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm Việt Nam vào cuối tháng 9/2026 sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, thiết thực cho cả hai bên, đồng thời cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam trong công tác chuẩn bị và tổ chức chuyến thăm.

Bên cạnh đó, triển lãm ảnh giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người và văn hóa Việt Nam cũng được tổ chức trong khuôn khổ chương trình, giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về một Việt Nam giàu truyền thống, năng động, cởi mở và không ngừng phát triển - một điểm đến hấp dẫn với di sản văn hóa đặc sắc, sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, cùng nền ẩm thực phong phú.

Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại Perth khép lại trong không khí trang trọng, ấm áp và hữu nghị, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng các đại biểu quốc tế và cộng đồng người Việt Nam tại Australia.