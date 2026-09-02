Sáng 2/9, trong không khí cả nước phấn khởi kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động và linh thiêng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vẫy tay chào nhân dân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mỗi mùa Thu đến, triệu triệu trái tim người Việt Nam lại bồi hồi hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi cách đây 81 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc bản Tuyên ngôn Độc lập - tuyên bố với thế giới sự khai sinh của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Từng câu, từng chữ của lời hịch non sông ấy, dù trải qua bao thăng trầm của lịch sử vẫn vẹn nguyên giá trị, là âm thanh vang vọng trong tâm thức mỗi người con đất Việt, là cội nguồn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ quyền tự do và độc lập ấy”.

Trong không khí thiêng liêng của "Tết Độc lập", mỗi người Việt Nam càng thấm thía hơn giá trị của "độc lập" và "tự do".

Trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh vào tối 28/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tri ân sâu sắc các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, những đóng góp to lớn của nhân dân, những người đã lao động, sáng tạo để xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Hôm nay, ngay từ sớm, đông đảo người dân đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử để vào Lăng viếng Bác và thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Ảnh: TTXVN

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là khu di tích lịch sử, văn hóa đặc biệt quan trọng của quốc gia - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc 15 năm cuối cùng của cuộc đời (từ tháng 12/1954 đến ngày 2/9/1969).

Đây cũng là nơi gắn bó lâu nhất với Người trong cuộc đời và sự nghiệp. Trong thời gian sống và làm việc tại đây, Người đã cùng Trung ương Đảng và Chính phủ đề ra đường lối chiến lược, sách lược đúng đắn cho cách mạng Việt Nam và lãnh đạo nhân dân tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ quan trọng là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và thống nhất đất nước; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, vì hòa bình và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Khu di tích có hơn 1.000 tài liệu, hiện vật đang được trưng bày tại các nhà di tích chính là những bằng chứng sống động và chân thực nhất, toát lên toàn bộ tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.



