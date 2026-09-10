3 thủ khoa tốt nghiệp với điểm tuyệt đối 4.0/4.0 tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 là Lê Nguyễn Ngọc Vũ (ngành Cơ điện tử), Trương Ngọc Hải (ngành Kỹ thuật máy tính) và Lưu Công Toàn (ngành Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa).

Đây cũng là lần đầu tiên Đại học Bách khoa Hà Nội có số sinh viên đạt CPA tuyệt đối đông nhất trong gần 20 năm qua, kể từ khi nhà trường chuyển sang đào tạo tín chỉ và tính theo thang điểm 4.

Lần đầu tiên ĐH Bách khoa Hà Nội có 3 thủ khoa cùng tốt nghiệp điểm tuyệt đối. Ảnh: HUST

Trước đó, có 3 sinh viên từng tốt nghiệp với điểm số tuyệt đối tại Đại học Bách khoa Hà Nội là Trần Trung Hiếu (ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông), Nguyễn Thế An (ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo), cùng tốt nghiệp năm 2024 và Trần Thành Nam (ngành Công nghệ thông tin Việt - Pháp) tốt nghiệp năm 2025.

Theo Đại học Bách khoa Hà Nội, ngoài 3 sinh viên này, có 5 sinh viên khác tốt nghiệp thủ khoa, gồm: Nguyễn Thu Giang (Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ), Lê Cảnh Hải (Toán - Tin), Đỗ Ngọc Anh (Chương trình tiên tiến Thực phẩm), Lê Thị Hải Yến (Chương trình tiên tiến Logistics), Ngô Thanh Tú (Vật liệu) với điểm CPA từ 3.77 đến 3.95.

Đợt này, Đại học Bách khoa Hà Nội có khoảng gần 3.500 tân cử nhân, tân kỹ sư tốt nghiệp. Lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra vào ngày 26-27/9 tới.