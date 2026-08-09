Nhìn chung, điểm chuẩn trúng tuyển vào các chương trình đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội đều tăng so với năm 2025, đặc biệt là khối ngành đào tạo về STEM. Có 3/68 chương trình có mức điểm chuẩn trên 29 điểm, 14/68 chương trình có mức điểm chuẩn trên 28 điểm.

Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo tiếp tục có mức điểm chuẩn cao nhất năm nay là 29,54 điểm theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Tiếp theo là Chương trình Khoa học máy tính có điểm chuẩn là 29,27 điểm.

Các ngành được dự báo tiếp tục có độ cạnh tranh lớn đều có điểm chuẩn rất cao như Chương trình Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá có điểm chuẩn là 28,98 điểm; Chương trình Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano có điểm chuẩn là 28,64...

2 chương trình có mức điểm chuẩn thấp nhất năm nay là BF-E19 và EM-E17 với mức điểm là 20,06 điểm theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn vào Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 như sau:

Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.880 sinh viên, tăng khoảng 200 chỉ tiêu so với năm ngoái. Trường giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh: Xét tuyển tài năng, Xét theo điểm thi đánh giá tư duy, Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo công bố của Đại học Bách khoa Hà Nội, dự kiến mức học phí với chương trình chuẩn khoảng 28-40 triệu đồng/năm. Với các chương trình Elitech, học phí từ 35 đến 50 triệu đồng/năm. Riêng các chương trình Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, mức học phí tăng nhẹ lên 65-68 triệu đồng/năm học.

Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế song bằng sẽ có học phí 55 triệu đồng/năm, tăng khoảng 4 triệu đồng so với năm 2025.

Các chương trình hợp tác quốc tế và liên kết đào tạo quốc tế thu học phí 24-33 triệu đồng/kỳ. Trong khi đó, các chương trình tài năng thu 17-21 triệu đồng/kỳ.

Nhà trường cho biết, mức học phí này có thể được điều chỉnh cho các năm học sau, nhưng mức tăng trung bình tất cả các chương trình đào tạo không quá 10% mỗi năm.

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