Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 4/9 cho biết trong đợt tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, có nhiều tân sinh viên đạt thành tích xuất sắc.
Trong số này có những thí sinh từng giành huy chương tại các kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực, đạt thành tích cao với các chứng chỉ quốc tế như SAT, IELTS, cùng nhiều thí sinh đạt điểm tuyệt đối trong các phương thức tuyển sinh của Đại học Bách khoa Hà Nội.
Chẳng hạn, em Nguyễn Thị Bích Ngọc, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình), từng giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế năm 2026.
Ngoài ra, nhiều em khác cũng giành Huy chương Vàng, Bạc, Đồng trong kỳ thi Olympic Vật lý châu Á, Olympic Vật lý châu Âu, Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương…
Với chứng chỉ quốc tế, có 11 em cùng đạt điểm SAT 1600/1600 kèm IELTS 8.0.
Ở phương thức xét tuyển tài năng, nhiều em đạt điểm tuyệt đối 100/100, có điểm phỏng vấn từ 19/20 trở lên.
Ngoài ra, có 5 thí sinh đạt điểm xét tuyển tuyệt đối 30/30 ở tổ hợp A01 cũng trúng tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội.
PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội, đánh giá dưới sức hút của Nghị định 179, điểm chuẩn trúng tuyển vào các chương trình đào tạo STEM của nhà trường đều tăng so với năm 2025.
Đặc biệt năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội thu hút nhiều thí sinh có thành tích xuất sắc đăng ký xét tuyển. Trong đó, số lượng thí sinh trúng tuyển và nhập học theo phương thức xét tuyển thẳng (đạt giải Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia trở lên) tăng kỷ lục với 248 sinh viên. Ngoài ra, số tân sinh viên đạt điểm tuyệt đối ở 3 phương thức cũng rất cao, khoảng hơn 30 em.
Danh sách các học sinh có thành tích xuất sắc đỗ vào Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026:
|
Họ và tên
|
Thành tích
|
Nguyễn Thị Bích Ngọc
|
HCV Olympic Vật lý Quốc tế 2026
|
Lương Đức Gia Bảo
|
HCB Olympic Vật lý Châu Âu 2026
|
Nguyễn Thành Trung
|
HCB Olympic Vật lý Châu Âu 2026
|
Nguyễn Hồ Mẫn Tuệ
|
HCB Olympic Vật lý Bắc Âu - Bắc Baltic 2026
|
Phan Tuấn Dũng
|
HCB Olympic Vật lý Châu Á 2026
|
Trần Anh Quân
|
HCĐ Olympic Toán Châu Á - Thái Bình Dương 2026
|
Cáp Kim Hoàng Bảo
|
HCĐ Olympic Vật lý Châu Âu 2025
|
Nguyễn Huy Hoàng
|
XTTN diện 1.2, SAT 1600/1600, IELTS 8.0
|
Phí Anh Dũng
|
XTTN diện 1.2, SAT 1600/1600, IELTS 8.0
|
Đặng Trần Quỳnh Anh
|
XTTN diện 1.2, SAT 1600/1600, IELTS 8.0
|
Hà Việt Anh
|
XTTN diện 1.2, SAT 1600/1600, IELTS 8.0
|
Vũ Minh Ngọc
|
XTTN diện 1.2, SAT 1600/1600, IELTS 8.0
|
Nguyễn Đức Anh
|
XTTN diện 1.2, SAT 1600/1600, IELTS 8.0
|
Phạm Kỳ Anh
|
XTTN diện 1.2, SAT 1600/1600, IELTS 8.0
|
Nguyễn Khánh Phương Anh
|
XTTN diện 1.2, SAT 1600/1600, IELTS 8.0
|
Nguyễn Bá Thái Bình
|
XTTN diện 1.2, SAT 1600/1600, IELTS 8.0
|
Đỗ Gia Bảo
|
XTTN diện 1.2, SAT 1600/1600, IELTS 8.0
|
Trần Đại Nghĩa
|
XTTN diện 1.2, SAT 1600/1600, IELTS 8.0
|
Dương Tuấn Khải
|
XTTN diện 1.3, 100/100 điểm, phỏng vấn 19.5/20 điểm
|
Lã Huy Hoàng
|
XTTN diện 1.3, 100/100 điểm, phỏng vấn 19.17/20 điểm
|
Nguyễn Mạnh Hùng
|
XTTN diện 1.3, 100/100 điểm, phỏng vấn 19.17/20 điểm
|
Nguyễn Cao Gia Minh
|
XTTN diện 1.3, 100/100 điểm, phỏng vấn 19.83/20 điểm
|
Bùi Đức Thắng
|
XTTN diện 1.3, 100/100 điểm, phỏng vấn 19.67/20 điểm
|
Nguyễn Tuấn Đạt
|
Thủ khoa TSA năm 2026, đạt 98.98/100 điểm
|
Trần Anh Tú
|
Top 2 TSA năm 2026, đạt 96.10/100 điểm
|
Thân Minh Hiếu
|
Top 3 TSA năm 2026, đạt 96.08/100 điểm
|
Nguyễn Hoàng Anh
|
Điểm tốt nghiệp THPT khối A01, đạt 30/30 điểm
|
Nguyễn Phi Hào
|
Điểm tốt nghiệp THPT khối A01, đạt 30/30 điểm
|
Trần Minh Khôi
|
Điểm tốt nghiệp THPT khối A01, đạt 30/30 điểm
|
Lê Anh Tuấn
|
Điểm tốt nghiệp THPT khối A01, đạt 30/30 điểm
|
Đỗ Văn Hải
|
Điểm tốt nghiệp THPT khối A01, đạt 30/30 điểm