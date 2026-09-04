Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 4/9 cho biết trong đợt tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, có nhiều tân sinh viên đạt thành tích xuất sắc.

Trong số này có những thí sinh từng giành huy chương tại các kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực, đạt thành tích cao với các chứng chỉ quốc tế như SAT, IELTS, cùng nhiều thí sinh đạt điểm tuyệt đối trong các phương thức tuyển sinh của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Chẳng hạn, em Nguyễn Thị Bích Ngọc, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình), từng giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế năm 2026.

Ngoài ra, nhiều em khác cũng giành Huy chương Vàng, Bạc, Đồng trong kỳ thi Olympic Vật lý châu Á, Olympic Vật lý châu Âu, Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương…

Tân sinh viên nhập học tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm nay.

Với chứng chỉ quốc tế, có 11 em cùng đạt điểm SAT 1600/1600 kèm IELTS 8.0.

Ở phương thức xét tuyển tài năng, nhiều em đạt điểm tuyệt đối 100/100, có điểm phỏng vấn từ 19/20 trở lên.

Ngoài ra, có 5 thí sinh đạt điểm xét tuyển tuyệt đối 30/30 ở tổ hợp A01 cũng trúng tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội.

PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội, đánh giá dưới sức hút của Nghị định 179, điểm chuẩn trúng tuyển vào các chương trình đào tạo STEM của nhà trường đều tăng so với năm 2025.

Đặc biệt năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội thu hút nhiều thí sinh có thành tích xuất sắc đăng ký xét tuyển. Trong đó, số lượng thí sinh trúng tuyển và nhập học theo phương thức xét tuyển thẳng (đạt giải Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia trở lên) tăng kỷ lục với 248 sinh viên. Ngoài ra, số tân sinh viên đạt điểm tuyệt đối ở 3 phương thức cũng rất cao, khoảng hơn 30 em.

Danh sách các học sinh có thành tích xuất sắc đỗ vào Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026: