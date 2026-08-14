Đây là lần đầu tiên diễn đàn này được tổ chức ở Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của báo chí Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng nổi bật của Việt Nam trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới.

Diễn đàn quy tụ hơn 200 đại biểu gồm lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia uy tín cùng các diễn giả hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo (AI) đến từ Mỹ, Châu Á, ASEAN và Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Lê Quốc Minh – ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, AI đã bước vào các toà soạn và đang hiện diện trong công việc hàng ngày của các nhà báo. Nhưng AI càng phát triển thì câu hỏi về niềm tin, về con người, về báo chí càng trở nên quan trọng.

Ông Lê Quốc Minh phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: BTC

Viện dẫn số liệu từ báo cáo về AI và Tương lai của Reuters Institute for the Study of Journalism, ông Minh cho biết, chỉ 12% công chúng được khảo sát cảm thấy thoải mái với những tin tức được tạo hoàn toàn bằng AI. Trong khi đó, tỷ lệ này lên tới 62% đối với những tin tức hoàn toàn do con người thực hiện. Giữa 12% và 62% chính là khoảng cách của niềm tin.

Theo ông Minh, AI có thể giúp nhà báo kể một câu chuyện nhanh hơn. Nhưng để hiểu một câu chuyện, vẫn cần sự trải nghiệm, đồng cảm và trách nhiệm của nhà báo. Do đó, báo chí có thể tận dụng sức mạnh của công nghệ mà vẫn giữ vững những giá trị cốt lõi: sự thật, niềm tin và tính nhân văn.

6 phiên thảo luận phác họa bức tranh chuyển đổi số của các tòa soạn

Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế diễn ra trong bối cảnh nước ta đang quyết liệt triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia cùng với Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045, nhằm đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên số.

Trong khuôn khổ của diễn đàn sẽ diễn ra các phiên chuyên đề và phiên tổng kết, tập trung vào những vấn đề mang tính chiến lược và thực tiễn nhất của báo chí trong kỷ nguyên AI.

Phiên "Tầm nhìn chiến lược về AI" sẽ do ông Lê Quốc Minh trình bày, cung cấp góc nhìn chiến lược về tác động của AI đối với ngành báo chí truyền thông trên thế giới và tại Việt Nam.

Ông Zhang Jun, Giám đốc Công nghệ (CTO) của Báo South China Morning Post, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn quá trình chuyển đổi số dựa trên AI của tổ chức.

Một trong những nội dung được mong đợi nhất là phiên "Tòa soạn AI và quy trình vận hành trong tòa soạn ứng dụng AI", với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Báo The Straits Times (Singapore) và Fathm (Colombia).

Toàn cảnh diễn đàn. Ảnh: Kiều Oanh

Phiên thảo luận chia sẻ cách thức các cơ quan báo chí hàng đầu tích hợp AI vào quy trình tác nghiệp, mô hình tòa soạn chuẩn AI.

Ở góc độ quản trị, phiên "Quản trị trí tuệ nhân tạo ở quy mô lớn" với đại diện từ Tập đoàn báo chí Hearst Newspapers (Hoa Kỳ) và Tổ chức OK Lab (Thụy Sĩ) trao đổi về việc xây dựng bộ quy tắc quản trị cần thiết nhằm bảo vệ niềm tin của công chúng, thúc đẩy đổi mới và giữ vững quyền kiểm soát tương lai AI của tòa soạn.

Diễn đàn cũng giới thiệu các mô hình thực tiễn tiêu biểu của báo chí Việt Nam với những kinh nghiệm ứng dụng AI từ Báo điện tử VnExpress và Cơ quan Báo, Phát thanh và Truyền hình TPHCM.

Phiên "Tương lai của AI tự chủ (Agentic AI)", do ông Derrick Ho, Tập đoàn báo chí Hearst Newspapers (Hoa Kỳ) dẫn dắt giới thiệu xu hướng mới nhất về các hệ thống AI có khả năng tự động thực hiện chuỗi nhiệm vụ phức tạp, mở ra những phương thức vận hành hoàn toàn mới cho các tòa soạn trong tương lai.