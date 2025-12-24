Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (mã VID) vừa công bố thông tin về quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn của Thuế TPHCM.

Lý do xử phạt do công ty đã có loạt hành vi vi phạm hành chính như: Khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp từ tháng 5/2017 đến tháng 12/2020, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2019 và 2020. Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế GTGT phải nộp tháng 4/2017, thuế TNDN phải nộp năm 2017, 2018.

Cùng với đó là hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, không lập 8 hóa đơn khi thực hiện chuyển nhượng vốn và lập 1 hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định.

Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông bị xử phạt, truy thu thuế và tiền chậm nộp hơn 5,7 tỷ đồng. Ảnh chụp màn hình

Việc xử phạt được thực hiện theo Nghị định 129/2013 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, Nghị định số 125/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn và Nghị định số 109/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, lệ phí, hóa đơn.

Doanh nghiệp này không bị xử phạt đối với hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp; khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế GTGT, thuế TNDN do hết thời hiệu xử phạt, nhưng vẫn tính chậm nộp.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng thoát án phạt liên quan hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và lập hóa đơn không đúng thời điểm năm 2019 do đã hết thời hiệu xử phạt.

Với hành vi không lập hóa đơn, công ty bị phạt 120 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả là công ty bị truy thu số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước hơn 3 tỷ đồng và hơn 2,6 tỷ đồng tiền chậm nộp thuế.

Tổng số tiền phạt, truy thu thuế và tiền chậm nộp mà Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông phải nộp là hơn 5,7 tỷ đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế được tính đến hết ngày 15/12/2025, công ty có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp kể từ sau ngày 15/12 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và tiền phạt vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Trong quyết định xử phạt, Thuế TPHCM cũng yêu cầu công ty giảm khấu trừ tháng 12/2020 số tiền hơn 2,1 tỷ đồng vào hồ sơ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế nhận được quyết định xử phạt và điều chỉnh giảm lỗ hơn 7,8 tỷ đồng năm 2019 không được chuyển lỗ qua các năm sau theo quy định.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, công ty phải chấp hành, nếu quá thời hạn sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông có trụ sở chính tại 806 Âu Cơ, phường Tân Bình, TPHCM. Người đại diện pháp luật là ông Trần Hoàng Nghĩa, Chủ tịch HĐQT.