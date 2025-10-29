Trong Lằn ranh tập 2 ông Sách (NSND Trung Anh) - Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Việt Đông mời ông Thuỷ (NSƯT Phạm Cường) - Chủ tịch UBND tỉnh Việt Đông đi ăn sáng tại một quán phở mới mở ở khu đô thị mới phía đông của tỉnh. Bữa sáng diễn ra rất vui vẻ, hào hứng cho tới khi Khắc (Tiến Lộc) - Phó Giám đốc Sở Xây dựng buột miệng nói những lời thiếu hợp lý trong bữa ăn khiến Phó Bí thư Sách phải lên tiếng góp ý.

Ở diễn biến khác, kiểm sát viên Thu Hương (Anh Đào) báo cáo công việc với Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) sau buổi làm việc tại hiện trường nhà Đặng Đức. Theo đó, bên cơ quan điều tra vừa gửi hồ sơ đề nghị xin phê chuẩn lệnh khám xét Công ty Viên Vinh đồng thời khởi tố Giám đốc Nguyễn Văn Viên (Doãn Quốc Đam) - Giám đốc Công ty Viên Vinh và các đối tượng liên quan.

Trên đường từ sân bay về nhà, Viên nhận được điện thoại từ Thiệu (Mạnh Cường) báo Đặng Đức đã chết nên lập tức cho dừng xe và có thái độ lạ.

Trong khi đó, Hồng Thiệu quyết định chi 3 tỷ để lo lót cho chung cư Trinh Tam nhưng bị Trinh - Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam phản đối. Khi Trinh bàn về việc gỡ rối cho chung cư, Hồng Thiệu nói chỉ cần hoàn thiện hồ sơ là xong "chẳng lẽ trình em kém thế à mà phải lôi anh vào?", Thiệu nói.

Viên có liên quan gì tới cái chết của Đặng Đức? Trinh và Thiệu muốn che giấu điều gì? Diễn biến chi tiết Lằn ranh tập 2 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.